Sararmış klozet kapağı nasıl temizlenir? En kolay ve pratik çözümler

Koronavirüsle birlikte el yıkamanın ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlamış olduk. Fakat vakaların düşmesi ile insanlardaki rahatlama tekrar akıllara hijyene artık ne kadar önem verilip verilmediğini düşündürmeye başladı. İşte en zararsız diye düşündüğümüz yerler. Bu yerlere dokunduktan sonra ellerinizi mutlaka yıkamalısınız.

Diğer çok önemli konu ise klozet kapaklarıdır.

Klozet Kapağı Nasıl Temizlenir?

Evlerimizde en çok kirlenen ve temizliğine dikkat edilmesi gereken yerlerin arasında ilk sırada klozetler gelmektedir. Birçok bakterinin yer aldığı bu alanların düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. Temizlik işlemi için farklı yöntemler kullanılıyor. Tabi bu yöntemlerden bahsetmeden önce sararmanın neden oluştuğuna bakmak ve buna bir nebzede olsa engel olmak gerekiyor. Sadece sararma sorunu yaşanmıyor aynı zamanda çok sayıda farklı bakterinin de yatağı haline gelen bu alanların kullanımı önemli olan detaydır. Kullanımına dikkat edilerek sararma ve bakteri oluşumunu engellemek mümkündür.

Klozet Kapağında Sararma Neden Oluşur?

Kullanılan farklı ürünler ve su kullanımı da sararmaya neden olabilir. En azından ayda bir kez sıhhi tesisat olarak bilinen bu noktaların temizliğinin yapılması gerekir. Temizlik yapılırken gerekli öz veri gösterilmezse ikinci kez yapılacak temizliğe kadar ortamın renginin değişmesi kaçınılmaz olacaktır. Tabi sadece temizlik ile değil aynı zamanda kullanımına da dikkat etmek gerekir. İhtiyacımızı yaptıktan sonra bir tuvalet fırçası ve bol su kullanarak geriye kalan artıkların iyice temizlendiğinden emin olunmalıdır. Evinizde kullandığınız suların büyük oranda kireçli olması da temizlik ne kadar iyi yapılırsa yapılsın gene de gerçek bir temizliğin yapılmasını gerektirmektedir.

Sararmış Klozet Kapağı Temizlemede Kullanılan Yöntemler

Klozetin tam anlamıyla temizlenebilmesi için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler arasında uygun olanı tercih edebilmeniz için öncelikle kirlenmenin hangi boyutta olduğunu belirlemek gerekir. Eğer sararma çok yoğun bir şekilde yaşanıyorsa kullanılacak temizlik malzemelerinin gerçekten etkili olanlarını tercih etmek gerekmektedir. Tabi buna ilk kullanımdan itibaren klozetin rengini bilen birisi çok rahat bir şekilde karar verebilir.

Evde yapılacak olan temizlikte sıklıkla kullanılan malzemelerden birisi de bulaşık deterjanlarıdır olarak karşımıza çıkmaktadır. İşleme başlamadan önce kendinizi bakterilerden korumak için bir eldiven kullanmalısınız. Sert bir fırça ya da biz bez yardımı ile tüm klozet gerekli şekilde ciflenmelidir. İşlem tamamlandıktan sonra hemen su ile temizlenmemelidir. Bir süre bekletilmeli ardından bir sünger kullanılarak ovalayarak ve bol su kullanarak temizlemelisiniz.

Sirke, Karbonat Kullanarak Temizlik

Evlerimizde bulunan basit malzemeleri de kullanarak temizlik yapabilirsiniz. Bunlar karbonat ve sirkedir. İçlerinde önemli ölçüde dezenfektan bulunan bu malzemeler iyi bir temizlik için kullanılabilir. Sirkenin kullanımı için yapılması gereken bir miktar sirkeyi belirli miktarsa suyun içine ekleyerek kaynatmakla başlayacaktır. Ardından bu suyu klozetin içerisine boca etmelisiniz. Sirkeye ek olarak içerisinde karbonatta dahil ederek isterseniz bir bez yardımı ile temizlik işlemini daha etkili bir şekilde yapabilirsiniz. Bu iki doğal temizleyiciye ek olarak isterseniz kola, limon tuzu gibi malzemelerde bu işlem için kullanılabilir.

Asit Kullanarak Temizlik

Sararan kapağın temizlenmesi ve klozet içinde oluşan plak örtüsünün ortadan kalkmasını hızlandırmak için sitrik asit kullanılabilir. Bu çok fazla tercih edilen bir yöntem olmasa da etkisi inanılmazdır ve temizlik konusunda çok kullanışlı olmaktadır. Yapılması gereken klozetin içine sitrik asit atmak ve bir gece boyunca kimyasal etkileşim yapmasına izin vermektir. Ardından bir fırça ve bol su yardımı ile temizleme işlemi tamamlanacaktır.

Sararmış Klozet Kapağı Nasıl Beyaz Hale Getirilir?

Klozetin temizliği bu yöntemler ile yapılsa da kapağın sarılığını giderebilmek için uygulanması gereken farklı bir beyazlatıcı yöntem bulunmaktadır. İçerisinde klor bulunan bir miktar deterjan, saç spreyi, soda ve PVC temizliğinde kullanılan Cosmophen 10 isimli madde karıştırılmalıdır. Tabi bu biraz sert bir karışık olacağından kapağınızda kullanmadan önce buna benzer bir madde üzerinde deneme yapmanızda fayda var. İşlemi başarı ile uyguladıktan sonra eğer sorununuz hala devam ediyorsa yapmanız gereken klozet kapağını yenisi ile değiştirmek olacaktır. İşlem bu sayede doğru şekilde yapılmış olacaktır.

Tuvalete gittikten sonra ellerinizi yıkamak elbette dünyanın en doğal şeyidir. Ancak çoğu insan, klozet kapağından bile daha kirli olan başka birçok şey olduğunu öğrendiğinde şaşıracaktır.

MENÜLER

Çoğu insan restoran menülerini iki eliyle alır ve dalar. Ancak araştırmalar, ortalama bir menünün yaklaşık 200.000 farklı bakteri taşıdığını gösteriyor. Menüye dokunmaktan da kaçınamazsınız elbette ama öğle veya akşam yemeği için seçiminizi yaptıktan sonra ellerinizi yıkayın.

KAPI KOLLARI

Muhtemelen bunu biliyorsunuz. Kapı kollarını, kulpları kavramak pek hijyenik değildir. Özellikle umumi tuvaletlerde ve toplu taşıma araçlarında her şey bakteri ve kir dolu. Dışarıda mıydın? Eve döndüğünüzde daima ellerinizi yıkayın.

PARA

Nakit: Düşünmeden alıp cüzdanımıza koyuyoruz. Ancak araştırmalar, kullandığımız madeni paraların ve banknotların üzerlerinde çok fazla kir olduğunu gösteriyor. Örneğin nakit para üzerinde çeşitli virüsler, kaka bakterileri, salmonella ve cinsel organlardan gelen bakteriler bulunmuştur. Bu yüzden paraya dokunduktan sonra ellerinizi yıkayın.

OTOBÜSLERDEKİ TUTACAKLAR

Yapılan araştırmalara göre; otobüslerdeki tutacaklar normal klozetlerden bile daha kirli olduğu ortaya çıktı.

HAYVANLAR

Kedi veya köpek mi sevdiniz? Muhtemelen daha sonra ellerinizi yıkamayacaksınız. Ancak uzmanlara göre yapmanız gereken bu. Hayvanlar, insanlar için de tehlikeli olabilecek çeşitli hastalıkları taşıyabilir.

TELEFON EKRANI

Telefonumuzu günün her saatinde açabiliyoruz. Küçük ekran çok fazla kir taşır. Bu nedenle ellerinizi düzenli olarak yıkayın ve telefon ekranınızı özel temizleme bezleriyle parlatın.

MUTFAK

Mutfakta düşündüğünüzden daha fazla bakteri var. Birincil sebep? Çiğ et! Düzenli olarak et pişiriyor musunuz? O zaman eti pişirmeden önce kesme tahtası üzerinde kestiğinizde işleme şansınız var. Bunu yaparken de tava, bıçak, bulaşık bezi, tezgah gibi şeylere dokunuyorsunuz. Bakteriler nemi sever, bu yüzden yayılmasına izin vermeyin. Ellerinizi çok iyi yıkayın!

KALEMLER

Bir ofisteki ortalama bir kalem, bir klozet kapağı kadar bakteri içerir. Bir meslektaşınızın kalemini kullandıktan sonra ellerinizi yıkadınız mı? Buna mutlaka dikkat edin.

SABUNLUKLAR

Ellerinizi sabunla mı yıkıyorsunuz? O zaman iyi yapıyorsunuz. Ancak kullandığınız sabunluktaki pompayı düşünün. Özellikle doldurulabilir sabunluklar bir bakteri kaynağıdır. Bu nedenle sabunluğu düzenli olarak temizlemek kötü bir fikir değildir.

HAVAALANI SEPETLERİ

Bir havaalanı, diğer herhangi bir toplu taşıma şekliyle karşılaştırılabilir. Her gün binlerce insan bir havaalanında dolaşarak bakteri ve virüsleri etkili bir şekilde yayar. El bagajınızı bir tepsiye koydunuz ve check-in yaptınız mı? Ardından ellerinizi güzelce yıkayın. Başkalarının eşyalarının yerleştirildiği tepsiler çok sayıda bakteri içerebilir.