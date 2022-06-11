Her kadın titiz olmayı ve temiz bir evde oturmanın mutluluğunu hiçbir şeye değişmez. Evimizdeki temizliği ne kadar iyi yaparsak yapalım eğer perdelerimizde sarartı varsa bu göz zevkimizi fazlasıyla bozar ve temizliğimizi gölgede bırakır. Perdeler zamanla veya ortamdaki kire bağlı olarak sararabilir. Peki sararan perdeler nasıl kar gibi beyazlar?

Hava kirliliği, güneş ışınları, sigara dumanı gibi faktörler perdelerimizin sararmasına sebep olur ve bir süre sonra çamaşır makinasına atsanız bile sarartıların gitmediğini görürsünüz. Böyle durumlarda mutlaka temizlik püf noktalarına başvurmanız gerekir.

Bulaşık Deterjanı ile Temizleme

Perdeleri çamaşır makinasına koyun içine bir adet bulaşık tableti koyun ve bu şekilde çalıştırın. Bu işlemi ayda 1 kez uygulayın.

Soda ile Temizleme

Bir gün öncesin perdelerinizi bir kovaya koyun. Kovanın yarısını su ile doldurduktan sonra üzerine 4 bardak maden soda dökün. 1 gece kadar bekletin ve ertesi gün makinada 1 ağız yıkayın.

Toz Şeker ile Temizleme

Perdeleri çamaşır makinasına yerleştirin ve üstüne 3 adet küp şeker koyun. Küp şekeriniz yoksa 2 yemek kaşık toz şeker serpiştirebilirsiniz. Daha sonra makinayı bildiğiniz şekilde çalıştırın. Makinanızdan kar gibi beyaz perdelerin çıktığını görebilirsiniz.

Sirke ile Temizleme

Perdelerinizi kar gibi yapacak bir diğer temizleme yöntemi ise sirke ile temizleme yöntemidir. Nasıl uygulayacağınızı anlatıyorum.

Çamaşır makinasının deterjan koyduğunuz bölmeye 1 ölçek sirke ekliyoruz. Ve makinayı bildiğiniz gibi çalıştırın. İlk yıkamadan sonra bile bembeyaz kar gibi perdelerinizin olduğunu göreceksiniz.

Bu yöntemler ev işlerini kolaylaştırmak adına sizler için araştırılarak hazırlandı. Bize destek olmak için yorum veya görüşlerinizi lütfen aşağıya yazın.