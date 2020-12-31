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Gündem 'Şarap'lı yılbaşı paketi rezaletini böyle savundu: "Ne var bunda terbiyesiz adam"
Gündem

'Şarap'lı yılbaşı paketi rezaletini böyle savundu: "Ne var bunda terbiyesiz adam"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşın parasını 'Şarap'lı yılbaşı hediye paketi ile çarçur etmesini eleştirenlere ağır hakaretlerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 20:23:00 - 2020-12-31 20:30:00
'Şarap'lı yılbaşı paketi rezaletini böyle savundu: "Ne var bunda terbiyesiz adam"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 250 liralık 'şarap'lı yılbaşı hediye paketi rezaletini skandal ifadelerle savundu.

Utanmadan 'Utanın biraz' dedi

Av. Selman Öğüt, dün akşam twitter hesabından söz konusu rezilliği, "Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni yıl hediyesi olarak şarap yollamış. CHP belediyeciliği halka hizmette çığır açıyor her geçen gün." diyerek paylaşmıştı. CHP'li Başarır, Vatandaşın parasını 'şarap'lı 250 liralık hediye paketi ile çarçur ededn Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni savunarak, Öğüt'e ağır hakarette bulundu: "Ne var terbiyesiz adam! Hırsızlık mı yapmış, namussuzluk mu yapmış? Utanın biraz artık!"

Ne olmuştu

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi içinde şarap, nar, çerez ve çeşitli tatlıların bulunduğu 250 lira değerinde yılbaşı hediye paketi hazırlamış, sosyal medya kullanıcıları vatandaşın parasının çarçur edilmesine sert ifadelerle tepki göstermişti. Şaraplı yeni yıl paketinde, CHP'li Başkan Seçer'in imzaı ile "Kadınlarımızın alın teri ve el emeğiyle işlenip ekonomiye kazandırmaya çalıştığımız, her biri ayrı bir özenle hazırlanan bu ürünleri sizlere ulaştırmanın mutluluğuyla size ve tüm sevdiklerinize sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl dilerim." ifadelerinin bulunduğu bir de not yer almıştı.

Vatandaşın parasını çarçur etmeye doymadılar! CHP'li belediyeden 250 liralık 'şarap'lı yılbaşı hediye paketi
Vatandaşın parasını çarçur etmeye doymadılar! CHP'li belediyeden 250 liralık 'şarap'lı yılbaşı hediye paketi

Gündem

Vatandaşın parasını çarçur etmeye doymadılar! CHP'li belediyeden 250 liralık 'şarap'lı yılbaşı hediye paketi

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Yorumlar

Emin

Komünist CHP nin kanında ayyaslik olduğu için adam haklı çünkü bunlar sarhoşken efelik taşlar aylinca iftira derler, ayyaf imansız f.saglar gibi.....
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Davut

Ne kadar güzel bir hizmet şarap içip neşelenecek yoksa ayran içip uyusakmı ben rakı içiyorum inadına neol i kutluyorum rakı içiyorum
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