'Şarap'lı yılbaşı paketi rezaletini böyle savundu: "Ne var bunda terbiyesiz adam"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 250 liralık 'şarap'lı yılbaşı hediye paketi rezaletini skandal ifadelerle savundu.

Utanmadan 'Utanın biraz' dedi

Av. Selman Öğüt, dün akşam twitter hesabından söz konusu rezilliği, "Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni yıl hediyesi olarak şarap yollamış. CHP belediyeciliği halka hizmette çığır açıyor her geçen gün." diyerek paylaşmıştı. CHP'li Başarır, Vatandaşın parasını 'şarap'lı 250 liralık hediye paketi ile çarçur ededn Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni savunarak, Öğüt'e ağır hakarette bulundu: "Ne var terbiyesiz adam! Hırsızlık mı yapmış, namussuzluk mu yapmış? Utanın biraz artık!"

Ne olmuştu

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi içinde şarap, nar, çerez ve çeşitli tatlıların bulunduğu 250 lira değerinde yılbaşı hediye paketi hazırlamış, sosyal medya kullanıcıları vatandaşın parasının çarçur edilmesine sert ifadelerle tepki göstermişti. Şaraplı yeni yıl paketinde, CHP'li Başkan Seçer'in imzaı ile "Kadınlarımızın alın teri ve el emeğiyle işlenip ekonomiye kazandırmaya çalıştığımız, her biri ayrı bir özenle hazırlanan bu ürünleri sizlere ulaştırmanın mutluluğuyla size ve tüm sevdiklerinize sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl dilerim." ifadelerinin bulunduğu bir de not yer almıştı.