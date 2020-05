Saran Group yatırımlarına devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Radyo Spor, Radyo Trafik ve Slow Time radyolarının sahibi Saran Group, 88,4 Ankara frekansının sahibi Sistem Radyo AŞ'yi satın aldı.



Saran Group açıklamasına göre, trafikte aktardığı anlık yol durumu bilgilerinin yanı sıra kentteki önemli olaylar ve yayın yaptığı şehirler hakkında dinleyicileri anında bilgilendiren Radyo Trafik, gönüllü muhabirlerinin destek ve katkılarıyla da şehrin nabzını tutuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Radyo Trafik Genel Yayın Yönetmeni Cezayir Doğan, Radyo Trafik'in güçlü kadrosu ve gelişen radyo ağıyla trafiğin yükünü azaltmaya yardımcı olmak için yola çıktıklarını belirterek, "Ulaşımı kolaylaştırmak ve bilinçli sürücülerin artarak çoğalması amacıyla her geçen gün özveri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 88,4 frekansının sahibi Sistem Radyo AŞ'nin satın alınması ile Radyo Trafik Ankara frekansı bünyemize kalıcı olarak katılmış oldu. Radyo Trafik ailesinin büyümesi hız kesmeden devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Dünya tarihini değiştiren salgınların bir ilaç ya da aşı ile sonunu getirmenin mümkün olduğunu aktaran Doğan, "Umarım yine olacak, ancak trafik sorunu yıllar da geçse, teknoloji de ilerlese maalesef ara vermeden can almaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı verilere göre, dünya genelinde her 24 saniyede 1 kişi yolda hayatını kaybediyor. Her yıl dünya genelinde 1,35 milyon insan, trafik kazasında ölüyor. Ülkemizde ise son 10 yılda trafik kazalarında 52 bin kişi hayatını kaybetti." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, yollar yeni, araçlar son model de olsa bilinçli sürücü sayısını artırmadan bu konuda mesafe alınamayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Radyo Trafik Ankara ve diğer trafik radyolarımız bu gerçeğin farkında olan bir anlayışla bilgi ve eğitim içeriği ile yayın yapıyor. Yayın hayatına başladığımız ilk günden itibaren, Radyo Trafik için dinleyici her zaman yayınların en önemli olgusu oldu. Özellikle 'Gönüllü Muhabir' sistemimiz ile binlerce insan devasa bir bilgi ağına ortak oldu. Bu doğrultuda gönüllü muhabirlerimizden gelen bilgileri, canlı yayınlarımızda aktararak sürücülerin trafikte yaşadıkları sorunları en aza indirgemeye çalışıyoruz.

Radyo Trafik, bilgi ağının yanı sıra, dinleyenlerden ulaşım başlığı altında gelen her şeyi değerlendirmeye alarak da medeni bir tartışma ortamına olanak sağlıyor. Dinleyicilerimiz her türlü görüş, öneri ve şikayetini ekibimizle paylaşabiliyor. Bu dinleyici, aktardığı verinin ilgili kurumlarla da paylaşıldığını biliyor."