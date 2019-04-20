Şarampole devrilen traktörün altında kalarak can verdi
Antalya'da şarampole devrilen traktörün altında kalan bir kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.20 Nisan 2019 Cumartesi 15:46
Antalya'nın Manavgat ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Zeki Köken'in kullandığı 07 EA 811 plakalı traktör, Hocalı Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Cenazeyi ekipler çıkardı
Traktörün altında kalan Emiş Köken (55), kaza yerinde hayatını kaybetti.
Köken'in cenazesi, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince traktörün altından çıkarıldıktan sonra hastane morguna götürüldü.
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