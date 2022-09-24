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Yerel Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti
Yerel

Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

Çankırı'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri 1 yaşındaki çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 21:34:00 -
Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

Atkaracalar ilçesi D100 karayolunda E.E. (27) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi.

3 kişi hayatını kaybetti

Kazada, Şennur Erdoğan (27), Raşide Erdoğan (50) ve Alya Erdoğan (1) olay yerinde yaşamını kaybetti. Sürücü E.E. ve F.E. (50) ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerinde hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri ise yapılan incelemelerin ardından, morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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