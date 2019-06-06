Şarampole devrilen araçta 9 kişi yaralandı
İzmir'in Bergama ilçesinde, Helim Uslu yönetimindeki hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 9 kişi yaralandı. Bergama Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.06 Haziran 2019 Perşembe 15:48
İzmir'in Bergama ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bergama - Soma karayolunun 14'üncü kilometresinde Helim Uslu yönetimindeki hafif ticari araç şarampole devrildi.
Kazada sürücüsü ile Özgür, Emine, Arda, Cem, Hülya Türk ve Özlem Türk Uslu ile Cansu, Ceren Uslu yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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