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Şarampole devrilen araçta 9 kişi yaralandı

İzmir'in Bergama ilçesinde, Helim Uslu yönetimindeki hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 9 kişi yaralandı. Bergama Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

06 Haziran 2019 Perşembe 15:48
Şarampole devrilen araçta 9 kişi yaralandı

İzmir'in Bergama ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bergama - Soma karayolunun 14'üncü kilometresinde Helim Uslu yönetimindeki hafif ticari araç şarampole devrildi.

Kazada sürücüsü ile Özgür, Emine, Arda, Cem, Hülya Türk ve Özlem Türk Uslu ile Cansu, Ceren Uslu yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 15:48
  1. Bergama
  2. İzmir'in Bergama ilçesi
  3. Bergama - Soma
  4. Helim Uslu
  5. hafif ticari araç
  6. 112 Acil Sağlık ekipleri
  7. Bergama Devlet Hastanesi

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