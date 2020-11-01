  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şarampole devrilen aracı ormanlık alana düşmemesi için pikabına bağladı
Aktüel

Şarampole devrilen aracı ormanlık alana düşmemesi için pikabına bağladı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 16:18:26 -
Şarampole devrilen aracı ormanlık alana düşmemesi için pikabına bağladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kartepe Kayak Merkezi yolu Kuzuyayla mevkisinde Özlem Y. idaresindeki 54 E 2924 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.

Bariyere çarparak durabilen araçtaki sürücü yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada yoldan geçen Zafer Gökmen, kaza yapan aracı şarampolü aşıp ormanlık alana devrilmemesi için halatla pikabına bağlayarak çekici gelene kadar bekledi.

Gökmen, AA muhabirine, kazayı görünce durup yardım etmek istediğini belirterek aracı ormanlık alana düşmemesi için pikabına halatla bağladığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız
Dünya

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız

Pakistan Başbakanı İmran Han, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye yardıma hazır oldukları açıkladı.
Enkaz altında kaç kişi var? Son dakika İzmir depremi ölü ve yaralı sayısı kaç?
Gündem

Enkaz altında kaç kişi var? Son dakika İzmir depremi ölü ve yaralı sayısı kaç?

Son dakika haberler. Türkiye İzmir’den gelen deprem haberiyle sarsıldı. AFAD ve Kandilli son deprem haberini İzmir’de olduğunu açıkladı. İzm..
Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın müteahhidi kaçtı
Gündem

Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın müteahhidi kaçtı

Depremin ardından İzmir Bayraklı’da yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Apartmanın müteahhidi Hasan Hüseyin Ö..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay