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Sarallar'a büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 14:41
Sarallar'a büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütü bünyesinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, kentte eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, 600 mermi ile 1 milyon lira değerinde çek ve senet ele geçirildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüte üye olmak", "yağma", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarına karıştıkları ve 20 olayda 30 kişiyi mağdur ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 14:41
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