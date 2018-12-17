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Sarallar davasında Şafak Sezer'in ismi geçiyor!

Sarallar suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede, Şafak Sezer ve Hakan Yılmaz gibi oyuncuların ismi geçiyor. İddianamede, Fatih Sarıalioğlu ile oyuncu Şafak Sezer arasında geçen konuşmaya yer verildi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 11:50
Sarallar davasında Şafak Sezer'in ismi geçiyor!

Sarallar suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede iki ünlü oyuncunun isimi de yer aldı. İddianamede, çete yöneticisi olarak gösterilen Fatih Sarıalioğlu ile oyuncu Şafak Sezer'in, bir otelin lobisinde eşinin yanında darp edilen oyuncu Hakan Yılmaz hakkında yaptıkları konuşmaya yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elebaşılığını İlyas Saral'ın yaptığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. 68 sanık hakkında 617 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

Hayat tarzı haline getirmişler

İddianamede suç örgütünün korku ve baskı kurdukları kişileri haraca bağladıkları, yasa dışı ekonomik kazanç elde etme amacıyla hareket ederek, taleplerini kabul etmeyenleri ise öldüresiye dövdükleri belirtildi. Örgüt üyelerinin bu eylem ve davranışları ile devleti ve yargı organlarını itibarsızlaştırmaya çalıştıkları anlatılan iddianamede, suç örgütü üyelerinin bu durumu ‘hayat tarzı' haline getirdikleri ifade edildi. İddianamede bazı kişilerin bu suç örgütünü güç ve otorite olarak gördüğü ve bu yönde yardım talep ettikleri vurgulandı.

Telefon dinlemelerine yer verildi

İddianamede, teknik takip sonucu mahkeme kararıyla yapılan telefon dinlemelerine de yer verildi. Oyuncu Şafak Sezer'in örgüt yöneticisi Fatih Sarıalioğlu ile yaptığı görüşmenin içeriği de iddianamede yer aldı. İletişim tespit tutanağına göre, 25 Aralık 2017'de Şafak Sezer'in araması üzerine gerçekleşen görüşmede, kendisini görmeye gelmediği için Şafak Sezer'e sitem eden örgüt yöneticisi Fatih Sarıalioğlu, daha sonra konuyu oyuncu Hakan Yılmaz'a getirdi.

Sezer'le Sarıalioğlu arasında gerçekleşen diyalog şu şekilde devam etti;

- Sarıalioğlu: O çocuğa, Hakan'a sahip çıkıyorum

- Sezer: Kime?

- Sarıalioğlu: O hani karısının yanında otelde dövdüler ya iki kişi, oyuncu…

- Sezer: Ya abi bak ben böyle müsait misin…

- Sarıalioğlu: Müsaitim…

- Sezer: Hakan ben ikimiz kavgaya girelim, Hakan kaçar yanımızdan ‘Ben yapamam abi' diye…

- Sarıaliolu: Evet şimdi aradım Hakan'ı…

- Sezer: Ya dünyanın en mülayim adamından bahsediyoruz Fatih Abi, 20 senelik arkadaşım…

- Sarıalioğlu: Hakan'ı aradım beni duyuyor musun…

- Sezer: He he…

- Sarıalioğlu: Aradım dedim ki, Fatih Sarıalioğlu olarak senin arkandayım. Hiç canını sıkma anlatabildim mi…

- Sezer: Hı hı…

- Sarıalioğlu: Ondan sonra bu arkadaşlarla görüşeceğim…

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 11:50
  1. İstanbul
  2. Şafak Sezer
  3. Sarallar

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