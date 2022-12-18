Saraçhane şovuna Savcı Demir'den önemli açıklamalar! Mahkemeye itiraz mitingle yapılmaz

"Arka Plan" programında Ülke TV İstihbarat Şefi Mustafa Yıldız'ın sorularını cevaplandıran Savcı Mehmet Demir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davasına ilişkin, mahkemelerin verdiği kararlara karşı miting düzenlenmesinin demokrasiye ve yargı bağımsızlığına aykırı olduğunu söyledi.

Savcı Mehmet Demir, mahkemelere iktidar gibi muhalefetin de emir ve talimat veremeyeceğini vurguladı. Savcı Demir, istinaf mahkemesinin ileri tarihte mahkumiyet kararının bozulmasına yönelik olası bir kararında muhalefetin adalet mekanizmasına yönelik övücü yönde miting düzenleyip düzenlemeyeceğini sorguladı.

MAHKEMEYE İTİRAZ MİTİNGLE YAPILMAZ

Mustafa Demir'in, "Siyasetin gündeminde Ekrem İmamoğlu davası var. Bugün o dava ile ilgili birçok şeyi konuşuyoruz ancak Türkiye bu konuda tabiri caizse şerbetli. 17-25 gibi bir süreç yaşanmış. Yargı eliyle neler yapılabileceği acı bir tecrübeyle yaşanmış. 17-25 Aralık konusunda bugün ile o gün arasında nasıl bir bağ kurarız" şeklindeki sorusunu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, "Ben bir yargı mensubu olarak, yargılama süreci devam eden bir dava ile ilgili herhangi bir açıklama, görüş bildirme, telkin ve tavsiyede bulunamam." ifadelerini kullandığı konuşmasında şöyle cevapladı:

"Ancak şunu bilirim ki hiçbir demokratik ülkede bağımsız mahkemelerce verilen bir karar ve bu karara karşı yapılacak itirazlar miting alanlarında yapılmaz. Yani bağımsız yargının vereceği karar yine bağımsız yargı safahatından geçtikten sonra hüküm haline gelir ve bir anlam ifade eder. Şu an hala yargı süreci devam etmektedir. Bu süreçte yerel mahkeme kararını bildirmiştir. Sonra istinaf süreci başlayacaktır. İstinaf bir karar verdikten sonra taraflar bunu beğenmezlerse Yargıtay'a taşıyacaklardır. Ve nihai yargı olarak Türkiye'nin Yargıtay'ı bu hususta bir karar verecektir."

MUHALEFET DE MAHKEMEYE TALİMAT VEREMEZ

"Mahkeme kararlarına karşı miting düzenlenemez." diyen Savcı Demir, "Bu demokrasiye de aykırı, yargı bağımsızlığına da aykırıdır. Anayasa'mızda ‘mahkemelere ve hakimlere telkin ve tavsiyede bulunulamaz, emir ve talimat verilemez’ denilmektedir. Bunun anlamı şudur; ‘şu şekilde karar ver’ denilemeyeceği gibi, ‘bu şekilde karar ver’ de denilemez. Yani mahkemelere şu yönde de telkinde bulunulamaz, bu yönde de bulunulamaz." sözlerini sarf etti.

Savcı Demir, "Mahkemelere iktidardakiler emir, talimat, telkin ve tavsiyede bulunamadığı gibi muhalefet de bulunamaz. Anayasa çok açıktır." dedi.

EĞER İSTİNAF, KARARI BOZARSA...

Demir, sözlerini şöyle noktaladı:

"Velev ki istinaf mahkemesi önüne gelen bu dosyayı bir ay, iki ay sonra bozdu ve mahkemeye iade etti. Peki şimdi mahkemenin kararına karşı, beğenmedikleri için miting düzenleyenler o zaman da 'yaşasın adalet', 'yaşasın bağımsız mahkemeler', 'bu memlekette hakimler var' diye de miting düzenleyecekler mi? Bunu böyle bilmek lazım. Bu milletin yargısına karşı, bu milletin evlatları olarak saygı göstermemiz lazım. Bu çok önemlidir. Laf bu kadardır. Bundan sonrası lüzumsuz olur."