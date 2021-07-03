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Gündem Saraçhane parkında buluşacaklar! Sisi darbesi lanetlenecek
Gündem

Saraçhane parkında buluşacaklar! Sisi darbesi lanetlenecek

Özgür-Der Üniversite Gençliği ile Mısır Halkıyla Dayanışma Platformu, Sisi darbesi ile beraberinde alınan idam kararlarını protesto edecek.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 15:30:00 - 2021-07-03 15:35:40
Saraçhane parkında buluşacaklar! Sisi darbesi lanetlenecek

 Yeniakit.com.tr 

Sisi darbesinin 8. yıldönümünde, Özgür-Der Üniversite Gençliği ile Mısır Halkıyla Dayanışma Platformu, bugün saat 17:30'da İstanbul Fatih'teki Saraçhane parkında bir araya gelecek.

'Darbe karanlığını lanetlemek için bir araya geliyoruz'

Özgür-Der tarafından twitter hesabından paylaşılan protesto duyurusunda, "Sisi darbesinin 8. yıldönümünde darbe karanlığını lanetlemek ve idam kararlarına hayır demek için bir araya geliyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

321

mısır sessiz sessiz yok ediliyor ne yapabildiz islamın kılıcı sözde koruyucusu savunucusu taarihten buyana hangi afrika ülkesini kölelikten kurtardız abd kıtasına dünya siyahileri götürülürken osmanlı ve diğer türk medeniyetleri türk ülkeleri lanetleri ne yaptı demedim nasıl islama müslümanlığa kavuşacaklar diye düşünmedilermi
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