Saraçhane parkında buluşacaklar! Sisi darbesi lanetlenecek
Özgür-Der Üniversite Gençliği ile Mısır Halkıyla Dayanışma Platformu, Sisi darbesi ile beraberinde alınan idam kararlarını protesto edecek.
Yeniakit.com.tr
Sisi darbesinin 8. yıldönümünde, Özgür-Der Üniversite Gençliği ile Mısır Halkıyla Dayanışma Platformu, bugün saat 17:30'da İstanbul Fatih'teki Saraçhane parkında bir araya gelecek.
'Darbe karanlığını lanetlemek için bir araya geliyoruz'
Özgür-Der tarafından twitter hesabından paylaşılan protesto duyurusunda, "Sisi darbesinin 8. yıldönümünde darbe karanlığını lanetlemek ve idam kararlarına hayır demek için bir araya geliyoruz!" ifadeleri kullanıldı.