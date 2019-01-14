S.Arabistan'dan dikkat çeken Suriye açıklaması
Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik olası operasyonu öncesi Suudi Arabistan'ın Suriye'de büyükelçilik açacağı iddia edildi. Konuya ilişkin Riyad yönetiminden yalanlama geldi.14 Ocak 2019 Pazartesi 20:32
Suudi Arabistan, Suriye'de büyükelçilik açacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı el-Assaf'a dayandırılan iddia yalanlandı
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’nda üst düzey bir yetkili, ülkesinin Suriye'nin başkenti Şam'da büyükelçilik açaçağı yönünde basında Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf'a dayandırılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Orta Doğu'daki bazı basın organlarında, Suudi Arabistan'ın Şam Büyükelçiliği'nin gelecek perşembe günü yeniden açılacağı yönünde iddialar yer almıştı.
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