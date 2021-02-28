‘SAR 762 MT’ güvenlik güçlerinin en büyük destekçisi olacak

Beyköy beldesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren Sarsılmaz Silah Sanayi A.Ş’de üretilen yerli ve milli makineli tüfek SAR 762 MT, tüm testleri başarıyla geçerek seri üretime hazır hale geldi. 12 kilogram ağırlığındaki makineli tüfek SAR 762 MT, 1200 metre uzun menzile sahip olmasıyla hem güvenlik güçlerinin terörle mücadelesinde önemli bir rol oynayacak hem de makineli tüfek konusunda dışa bağımlılığın önüne geçecek. Fabrikadan Sorumlu Teknik Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kızıltan, Savunma Sanayi Başkanlığının kendilerine verdiği iki önemli projeye ilişkin bilgi verdi. Kızıltan, “Bunlardan biri 7,62 makineli tüfek ikincisi de 12,10 uçaksavar. 7,62 makineli tüfeğin tasarım doğrulama testlerini tamamladık. Peşinden kalifikasyon testleri ise tamamlanmak üzere ve seri imalatına geçtik. İlk partiyi de önümüzdeki ay içinde ordumuza teslim edeceğiz” diye konuştu. Üretilen ürünlerin, yerli ve milli olarak tasarlandığını vurgulayan Kızıltan, “Savunma Sanayi Başkanlığı projeleridir. SAR 762 Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Jandarma Genel Komutanlığı’nın, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Ülke savunmasında çok önemli bir yer tutacaktır. Ayrıca yurt dışı bağımlılığını tamamen ortadan kaldıracaktır. Bu anlamda da çok önemlidir. Bununla da gurur duymaktayız.” ifadesini kullandı. Kızıltan, ürettikleri uçaksavarın ülkenin en büyük ihtiyaçlarından biri olduğunu dile getirerek, “Bu ürünü de tasarımı tamamlanmış, prototip üretimine başlamış bulunmaktayız” dedi.