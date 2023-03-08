  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sapkınlık savunucularına geçit yok!
Gündem

Sapkınlık savunucularına geçit yok!

8 Mart bahanesi ile sokaklara çıkıp eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmaya çalışan sözde kadın hakkı savunucularına Emniyet geçit vermedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 23:20:00 -
Sapkınlık savunucularına geçit yok!

 Yeniakit.com.tr 

LGBT sapkınlığına destek veren sözde kadın hakkı savunucuları, 8 Mart'ta yasaklanmış olmasına rağmen Beyoğlu'nda buluşarak yürüyüş yapmak istedi.

Emniyet'in 'dağılın' uyarılarına aldırış etmeyen grup, taşkınlık çıkarttı.

Polis, dağılmamakta ısrar eden gruba müdahalede bulundu.

Ara sokaklara kaçan eylemciler, 'Feminist Gece Yürüyüşü' düzenlemek için İstiklal'in çeşitli noktalarında taşkınlık çıkartmayı sürdürüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23