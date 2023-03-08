Sapkınlık savunucularına geçit yok!
8 Mart bahanesi ile sokaklara çıkıp eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmaya çalışan sözde kadın hakkı savunucularına Emniyet geçit vermedi.
Yeniakit.com.tr
LGBT sapkınlığına destek veren sözde kadın hakkı savunucuları, 8 Mart'ta yasaklanmış olmasına rağmen Beyoğlu'nda buluşarak yürüyüş yapmak istedi.
Emniyet'in 'dağılın' uyarılarına aldırış etmeyen grup, taşkınlık çıkarttı.
Polis, dağılmamakta ısrar eden gruba müdahalede bulundu.
Ara sokaklara kaçan eylemciler, 'Feminist Gece Yürüyüşü' düzenlemek için İstiklal'in çeşitli noktalarında taşkınlık çıkartmayı sürdürüyor.
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