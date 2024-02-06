Sapkınlığın sonu… Eşcinsel ilişki için çağırıp “düdüklediler”

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İslam dairesinin dışına çıkıldığı zaman başa gelebilecek kötülüklerin bir sınırı olmadığı bir kez daha kanıtlandı… Denizli’de eşcinsel sapkınların başına gelen olay ağızları açık bıraktı.

Cinsellik vaadiyle gasp

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, ocak ayında 4 kişinin gasp edilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin M.A. (24) ile Z.A. (17) olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, dün Merkezefendi ilçesinde 2 şüpheliyi yakaladı.

DHA’nın haberine göre 2 erkek şüphelinin, internet siteleri üzerinden tanıştıkları 4 erkeği cinsel ilişki vaadiyle, kiraladıkları apart dairelere çağırıp, biber gazı ile etkisiz hale getirerek, cep telefonları ile toplam 90 bin lirayı gasbedip, kaçtıkları belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Ne ilk ne de son

Denizli’de yaşanan olay, eşcinsel sapkınlar üzerinden yürütülen dolandırıcılık vakalarının ilki değil!.. Daha önce İstanbul’da eşcinsellerin kendileri gibi sapkınları hedef aldığı 3 kişilik çete fark edilmiş ve güvenlik birimleri söz konusu sapkınları içeri almıştı.

Girne’de de “eşcinsel ilişki” üzerinden dolandırıcılık yapmakla suçlanan 2 şahsa mahkeme tarafından 250 bin TL’lik kefalet senedi karşılığında tutuksuz yargılama kararı verilmişti.

Adana’da da sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerle eşcinsel ilişki vaadiyle buluşan S.A. hem dolandırılmış hem de darp edilmişti. 13 bin TL’sine el konulan S.A. polise şikayette bulunmuş, şüpheliler tutuklanmıştı.

İslam dairesinin dışında huzur yok

Zina belası yıllardır hastalık riski, gasp, cinayet gibi türlü rezilliklere sebebiyet verirken, gazetelerdeki üçüncü sayfa haberleri büyük oranda bu sebeple kaleme alındı. İnternetin yayılmasıyla birlikte eşcinsel sapkınlar da kendilerine daha rahat alan buldu…

Zinanın her türlüsünün büyük risk ve rezillik taşıdığı gerçeği ortada dururken, İslam dairesinin dışına çıkılması durumunda başa gelebilecek kötülüklerde de bir sınır olmadığı gözler önüne serilmiş oldu… Denizli’de yaşanan son vaka da sosyal medya tehlikesini ve geniş gayri meşru sınırların nelere sebebiyet verebileceğini bir kez daha kanıtladı…

NOT: “Düdüklemek” ifadesinin iki manası bulunuyor:

1- (erkek) cinsel ilişkide bulunmak.

2- hileyle aldatmak, kandırmak, dolandırmak.