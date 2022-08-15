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Gündem Sapkınlığın önüne geçilmeli!
Gündem

Sapkınlığın önüne geçilmeli!

Şarkıcı Gülşen, Yenikapı’da verdiği konserde LGBT bayrağı açtı.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 10:56:00 -
Sapkınlığın önüne geçilmeli!

Seyircilerin de bayrak açması sonucu konseri izleyemeyenler tepki gösterince kavga çıktı. Gülşen, “LGBT bayrağından rahatsız olan arkaya gitsin” dedi. Konserde LGBT bayrağı açan Gülşen’e tepkiler de gecikmedi.

Yeni Akit’e konuşan Aile Mağdur Hakları Başkanı İlhan Ergincan, “LGBT sapkınlığı her geçen gün ülkemizde normalleştirilmeye çalışılmaktadır. Geldiğimiz noktada konserlerde de alenen LGBT’yi herkesin beyinlerine işemeye başladılar.”

Zihinlere LGBT sapkınlığını işliyor

“Her türlü ahlaksızlıkta öncü olan, kadın bedenini çıktığı konserlerde transparan giyimlerle öne çıkaran şarkıcı Gülşen şimdi de çıktığı konserlerde insanların zihinlerine LGBT sapkınlığını işliyor” dedi.

Bir an önce önlem alınmalı

Ergincan şöyle devam etti; “LGBT, eşcinsel ve lezbiyenleri normal görenlere Cenab-ı Allah’ın Lut kavmini nasıl helak ettiğini tekrar hatırlatarak bu tür teşviklerin önüne geçilmesi ve özellikle çocuklarımızı sözde sapkın sanatçılardan uzak tutmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatırım.”

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Yorumlar

Yom

Kimse kimseyi bayrak açarak gay yapamaz, korkmayın. Sadece her vatandaşımızın bu ülkede insanca yaşama hakkı var diye bayrak açıyor Gülşen. Sadece sınırlarını sizin belirlediğiniz dindar kimselerin değil yani.

havva BULUT

akit başı örtülere zulum yapılırken hepimiz üzüldük.. a haber bile gündeme getirmiyor ..
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