‘Sapkınlığı savunan Ankara Barosu’na 28 STK’dan tepki!

Hasan Eğrigöz Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Cuma hutbesinde sarf ettiği dini hususları bahane ederek İslam’a hakaret eden Ankara Barosu’na tepkiler dinmiyor. 28 STK’nın bir araya gelip, “İnancımıza ve değerlerimize saldıranları kınıyoruz” diyerek başlattığı imza kampanyasına binlerce vatandaştan destek geldi. Kısa süre içinde 40 bini aşkın kişinin imzaladığı kampanyada, Ankara Barosu’nun sapkınlığı meşru göstermeye çalıştığına dikkat çekildi. Yapılan ortak açıklamada ise, sert ifadeler kullanıldı: “Ankara Barosu’nun ahlaksızlığı ve sapkınlığı meşrulaştırma adına milli ve manevi değerlere saldırdığı basın açıklamasını büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı içinde okuduk. Üzüntümüz; Sodom ve Gomore’nin avukatlığına soyunan bu hukuk mahfilinin basın açıklamasında doğadaki yasalara ve insanın doğasına meydan okuyan sapkınlığı meşru gösterme gayretkeşliğini görmemizden kaynaklanmaktadır. Hayal kırıklığımız ise aynı hukuk mahfilinin eski çağlardan günümüze kadar yeryüzündeki ahlaki sistemlerin ve semavi dinlerin tümünde lanetlenen bir sapkınlığı savunma adına, milli ve manevi değerlerimize hakaret etme hakkını kendisinde görme hususundaki aymazlığından dolayıdır.”