0553 313 94 23

Sapkınlığı korumak CHP'ye kaldı! Valiliği kınadı

Eşcinsel sapkınlığı savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Ankara Valiliği'nin Türkiye LGBTİ etkinliklerine yönelik yasağını kınadıklarını bildirdi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 12:02
Sapkınlığı korumak CHP'ye kaldı! Valiliği kınadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Ankara Valiliği'nin Türkiye Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İnterseks Birliği'nin (LGBTİ) etkinliklerine yönelik yasağını kınadıklarını bildirdi.

Gökçen, yaptığı yazılı açıklamada, LGBTİ'nin tüm sosyal etkinliklerinin "toplumsal hassasiyetler" gibi muğlak nedenlerle, hukuka aykırı olarak yasaklandığı değerlendirmesinde bulundu. 

Her geçen gün toplumdan dışlanan, eğitim, çalışma, sağlık hatta yaşama hakkından bile mahrum bırakılan LGBTİ'lerin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu öne süren Gökçen, LGBTİ'lerin her geçen gün medya ve siyasetçiler tarafından nefret söylemine maruz kaldıklarını iddia etti.

“LGBTİ’ler vardır”

Gökçen, "Ankara Valiliği'nin LGBTİ etkinliklerine yönelik yasağını kınıyoruz. Valiliğin yasağı nefret suçlarına zemin hazırlıyor. Etkinliklerini yasaklasanız da, kabul etseniz de, etmeseniz de, LGBTİ'ler vardır." ifadesini kullandı.

CHP’nin gay aşkı

CHP, toplumun faydasına olan her şeye karşı çıkıyor, dini ve milli değerlerimizle bağdaşmayan ne varsa destek oluyor. Daha önce de LGBTİ’lere destek veren partinin bir vekili, işi şova dökerek polise saldırmıştı.

CHP’li Mahmut Tanal, izinsiz gösteri yapan eşcinsellere destek vermiş, gösteriyi engellemek zorunda kalan polislere meydan okumuş, bir TOMA’nın üzerine çıkarak anormal hareketler sergilemiş, işi tamamen şova dökmüştü.

 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 12:02
  1. Ankara
  2. CHP
  3. Gökçe Gökçen
  4. LGBTİ

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş20 dk önce
    kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır. chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kavga çıktı! Arda, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı
  1. Kavga çıktı! Arda, şarkıcı Berkay’ın..
  2. Erdoğan: ‘Güvenli bölge’yi dost..
  3. Valilik açıkladı! Ağrı Dağı'nda 2..
  4. TRT'yi basan haine bildiriyi bir..
  5. Hıncal Uluç'tan çarpıcı yorum: Fatih..
  6. Münbiç'in çevresine ABD kalkanı!
  7. PKK, 679 çocuğun hayatını kararttı!
  8. Ercan Güven: Aykut Kocaman geri gelsin..
  9. Suudilerin Kaşıkçı'yı yakalama planı!
  10. FETÖ ile ilgili şok itiraf! Renk..
  11. Tarım Bakanlığından 'Enflasyon..
  12. Sapkınlığı korumak CHP'ye kaldı!..
  13. 3. havalimanı personeli böyle eğitim..
  14. Artık bunu yapan yandı! Trafik..
  15. Akit yazıyor problemler çözülüyor!
  16. İlber Ortaylı'nın avukatından açıklama
  17. Doğu Türkistan'da helal kavramına..
  18. Erdoğan açıkladı: 46 ülkeyle imzalar..
  19. Kanser diye kemoterapi verdiler, soğuk..
  20. İşte Cemal Kaşıkçı olayında Suudi..
KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

Günün Karikatürü

10 Ekim 2018
Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak
Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak
Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
Ekimde öğretmen ataması olacak mı?