0553 313 94 23

Sapkınlığı böyle yaygınlaştırıyorlar! Otobüs firmasında pornografi rezaleti

Türk toplumunda hızla yayılan ve normalleştirilmeye çalışılan eşcinsel sapkın ilişkiler şimdi de seyahat şirketlerine ait otobüslerde film adı altında izletiliyor. Yeniakit.com.tr istihbarat servisine gelen bilgiye göre; Adana'nın en güvenilir firmalarından AS Adana'ya ait otobüslerde, iki eşcinsel kadının yaşadığı sapkın ilişkiyi konu alan erotik film yayınlanıyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 17:42
Sapkınlığı böyle yaygınlaştırıyorlar! Otobüs firmasında pornografi rezaleti

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Adana'nın önde gelen seyahat firmalarından As Adana'nın bir otobüsünde yolculuk yapan Y.B adlı kişi yeniakit.com.tr istihbarat servisine akıl almaz bir bilgi verdi. Y.B'nin aktardığına göre otobüs koltuklarındaki medya tabletlerinde erotik içerikli filmler yayınlanıyor.

Film seçenekleri arasında bulunan Pretty Persua adlı yapım pornografik birçok sahne içeriyor. Filmin bazı sahnelerinde de iki eşcinsel kadının yakınlaşma görüntüleri yer alıyor.

Ahlak dışı sahnelerin çocuk ve gençlerin de bulunduğu bir otobüste sansürsüzce yayınlanmasına tepki gösteren Y.B, yeniakit.com.tr'ye yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Bayram tatili dönüşünde İstanbul'a gidiyordum. Adana'nın güvenilir firmalarından birisi olduğu için seyahat ederken onları seçtim. Televizyonu açıp rastgele bir film tercih ettim ve gördüğüm sahnelerle şok oldu. Çoluk, çocuk, kadın, erkek iç içe seyahat ediyoruz ve sansürsüzce erotik görüntüler yayınlanıyor. Firma yetkililerini arayarak onlara filmi sorduğumda, biz hiçbir filmi kontrol etmeden yayınlamıyoruz dediler. Buradan da anlaşılıyor ki ahlak anlayışımız gittikçe anormalleşiyor."

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 17:42
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. As Adana
  4. Film
  5. Pretty Persua
  6. seyahat firmaları
  7. pornografik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP’li Özkoç: “Deprem anında 290 bin 528 kişinin yaşayabileceği çadırları kurmak için alan ve tertibatlar hazır”
    1. CHP’li Özkoç: “Deprem anında 290 bin..
    2. Serinlemek için girdiği baraj gölünde..
    3. Levhalar karardı
    4. Aliağa Gençlik Merkezinde bu hafta 4..
    5. Altayistler Bişkek’te bir araya gelecek
    6. Bayburt’ta minibüs ile otomobil..
    7. Erken emekli olma şartları nedir?..
    8. PKK’ya ait 13 hedef vuruldu
    9. Yangın, evi kullanılamaz hale getirdi
    10. Sapkınlığı böyle yaygınlaştırıyorlar!..
    11. Belediye ihale ilanları 2019
    12. Eskimalatya Aşkı Grubu üyelerinden..
    13. Emniyet ekipleri bayramda tedbiri..
    14. Şehitler için mevlit okundu
    15. Germencik tanıtılacak, çiftçi kazanacak
    16. Düzce'de sel bölgesindeki çalışmalar..
    17. Bayburt'ta minibüs ile otomobil..
    18. İsrail askerleri Batı Şeria'daki..
    19. Yemek pişirirken ateşe düşen kadın..
    20. Murat Kazanasmaz kimdir? İBB Murat..
    21. İstanbul'da korkutan yangın! Tahliye..
    22. Alman Kriminal Dairesi Başkanı..
    23. Beşiktaş'ın Sivas kadrosu belli oldu
    24. Roma, Steven Nzonzi’nin 1+1 yıllığına..
    25. Manavgat’taki orman yangınında yaralar..
    26. Çarptığı köpeği veterinere götürdü
    27. Niğde'de çiğ köfte yoğurma makinesine..
    28. Tosya’da kayganlaşan yolda kazalar..
    29. Başkentte anne ve çocuğuna otobüs..
    30. Bakan Dönmez’in adı o caddeye verildi
    Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
    Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    "AK Parti ömrünü tamamladı" demişti! Metiner'e AK Parti'den dikkat çeken cevap
    "AK Parti ömrünü tamamladı" demişti! Metiner'e AK Parti'den dikkat çeken cevap
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler