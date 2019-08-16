Sapkınlığı böyle yaygınlaştırıyorlar! Otobüs firmasında pornografi rezaleti

Taha Emre Özdemir Ankara

Adana'nın önde gelen seyahat firmalarından As Adana'nın bir otobüsünde yolculuk yapan Y.B adlı kişi yeniakit.com.tr istihbarat servisine akıl almaz bir bilgi verdi. Y.B'nin aktardığına göre otobüs koltuklarındaki medya tabletlerinde erotik içerikli filmler yayınlanıyor.

Film seçenekleri arasında bulunan Pretty Persua adlı yapım pornografik birçok sahne içeriyor. Filmin bazı sahnelerinde de iki eşcinsel kadının yakınlaşma görüntüleri yer alıyor.

Ahlak dışı sahnelerin çocuk ve gençlerin de bulunduğu bir otobüste sansürsüzce yayınlanmasına tepki gösteren Y.B, yeniakit.com.tr'ye yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Bayram tatili dönüşünde İstanbul'a gidiyordum. Adana'nın güvenilir firmalarından birisi olduğu için seyahat ederken onları seçtim. Televizyonu açıp rastgele bir film tercih ettim ve gördüğüm sahnelerle şok oldu. Çoluk, çocuk, kadın, erkek iç içe seyahat ediyoruz ve sansürsüzce erotik görüntüler yayınlanıyor. Firma yetkililerini arayarak onlara filmi sorduğumda, biz hiçbir filmi kontrol etmeden yayınlamıyoruz dediler. Buradan da anlaşılıyor ki ahlak anlayışımız gittikçe anormalleşiyor."