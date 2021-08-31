Sapkınların savunucusu Cumhuriyet ve Birgün’ün haberine Sıla Vakfı’ndan yalanlama: Tamamen uydurma bir haber! Derhal düzeltin aksi halde...

YENİAKİT.COM.TR

Birgün ve Cumhuriyet’in “İzmir’de cemaat üyelerinden silahlı teftiş ve tehdit” başlığıyla duyurduğu, “İzmir’in Konak ilçesindeki Mersinpınar semtinde, İsmailağa Cemaati’ne bağlı olduğu belirtilen Sıla Vakfı üyeleri sokaklarda silahla gezip, kendilerini dinlemeyenleri tehdit ediyor.” şeklinde akla ziyan bir habere imza attı.

Sıla Vakfı iddiaları yalanladı

Haberde adı geçen Sıla Eğitim, Kültür, Sağlık ve Yardım

Vakfı Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak iddiaların maksatlı ve masa başında üretilmiş asparagas bir haber olduğunu bildirdi.

“Uydurma bir haber yaydılar”

“Maksatları açık olan Bir Gün ve Cumhuriyet gazeteleri, bunların İnternet siteleri ve diğer bazı sosyal medya platformları, Sıla Vakfı ve İsmailağa camiası ile alakalı olarak aslı olmayan bir haber yayımladılar. Birileriyle silahlı kavga yaptıkları iddiasını taşıyan yalan ve iftiradan öteye geçmeyen bir uydurma haber yaydılar.” denilen açıklamada şunlara yer verildi;

“İsimleri tarafımızdan bilinmeyen kişiler üzerinden, hiçbir hukuki ve ahlaki ölçü gözetilmeden vakfımız, bağlıları ve sevenleri hem kanunların hem de İslam, millet ve memleket düşmanı kimselerin hedefi haline getirildiler. Bunların, vakıf idarecisi yahut mensubu kimselerin görüş ve beyanlarına başvurmadan ve hiçbir özel kişinin ismini vermeden ahlaksızca ve haince uydurdukları bu haberle neyin hesabını yaptıkları ortadadır.”

“Haberinizi düzeltin aksi halde hukuki yollara başvuracağız”

Sıla Vakfı üyelerinin iddia edildiği gibi hiçbir şahıs ve kimseyle ne sözlü ve ne de bir başka şekilde silahlı, silahsız tek bir kavganın dahi olmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Delilsiz ve ispatsız iddialar geçerli olabilecek ve bunlarla birileri itham edilip suçlu ilan edilebilecek ise biz de bu ne olduğundan haberimiz olmayan işi bizzat kendilerinin tezgahlayıp yaptıklarını söyleyelim. Bu iftirayı atanların en kısa zamanda insafa gelip asılsız haberlerini düzeltmelerini bekliyoruz. Aksi halde hukuki yollara başvuracağız.” denildi.