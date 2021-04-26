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Gündem Sapkınların, ahlaksızlıkları her yerde!
Gündem

Sapkınların, ahlaksızlıkları her yerde!

Sosyal medya platformlarında toplanan sapkın LGBT grupları, sözde kadın haklarını savunan kuruluşların da desteğiyle ahlaksızlığını yaymaya devam ediyor. Bugün sosyal medyada toplanan bir grup sapkın, Ramazan gününe “Lezbiyen Görünürlük Günü” adını koyarak, kendilerince kutsallaştırmaya çalışıyorlar.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 16:22:00 -
Sapkınların, ahlaksızlıkları her yerde!

 Yeniakit  Ankara 

Sözde kadın haklarını koruyan kadın dernekleri, eşcinsellik rezilliğini yayıyor. Sosyal medya platformlarında toplanan gruplar, belirledikleri günleri, “LGBTİ günü”, “Eşcinsellerin günü”, “Lezbiyen günü” şeklinde yorumlayarak sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor.

Özellikle sözde kadın haklarını savunan kuruluşların destek verdiği ahlaksızlık, her geçen gün yayılarak artıyor.

Bugün sosyal medyada toplanan bir grup sapkın, bu Ramazan gününe “Lezbiyen Görünürlük Günü” adını koyarak kendilerince kutsallaştırmaya çalışıyorlar.

Sapkın azgın azınlığa her seferinde destek açıklaması yapan ve eşcinselliği öven açıklamalar yapan sözde kadın dernekleri, “Eşit ve özgür yaşayabileceğimiz bir dünya için mücadeleye devam edeceğiz. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği sebebiyle ayrımcılığa uğrayan hiç kimse asla yalnız yürümeyecek”, “Lezbiyenlerin görünmezleştirilmeye çalışılmasına karşı mücadeleye devam ediyoruz! Susma haykır, lezbiyenler vardır” şeklinde açıklamalar yaparak, LGBT sapkınlarına cesaret vermeye devam ediyor.

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