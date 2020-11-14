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Gündem Sapkınları Batı besliyor
Gündem

Sapkınları Batı besliyor

LGBTİ sapkın eşcinsellerin, Batı kökenli dernekler tarafından fonlandığını istihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalar ortaya çıkardı. Görünürde olmayan ve Türkiye’de hiçbir faaliyetleri bulunmayan fon merkezlerinin, ülkemizdeki homo derneklerinin esas para kaynağı olduğu kaydedildi. Adalet için Lezbiyen Vakfı (ASTRAEA), Genç Feminist Fonu (FRİDA), Avrupa Uluslararası Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve Interseks Derneği (ILGA), Chrest Vakfı ve Mama Cash Vakfı’nın program başı 5 bin dolar ile 500 bin dolar arasına bağışta bulunduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 09:19:00 -
Sapkınları Batı besliyor

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Türkiye’deki sapkınların kurduğu LGBTİ derneklerinin esas gelir kaynaklarını ifşa ediyoruz. Genel ahlak kurallarını hiçe sayan provokatif faaliyetlere imza atan homolar, Batı’dan gelen ve genelde perde arkasında kalmayı tercih eden fon merkezleri tarafından finanse ediliyor. Amerika merkezli, Adalet için Lezbiyen Vakfı (ASTRAEA) ülkemizdeki sapkın derneklere program başı 500 bin dolara kadar varan devasa bir fon aktarımı sağlıyor. Vakfın öncelikleri arasında “: LGBTQI gruplarına yönelik olarak insan hakları, hareketlilik ve ağ oluşturma, kültür ve sanat, küresel hareketlilik” eylemlerine fon sağlamak olduğu belirtiliyor.

Genç Feminist Fonu da (FRİDA) Türkiye’deki LGBTİ oluşumlarına fon sağlıyor. Vakıf kendini şu cümlelerle tanıtıyor: “Trans bireylerin seslerini, haklarını ve ihtiyaçlarını duyurmak için yapılan çalışmaları destekler”. Avrupa Uluslararası Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve Interseks Derneği de (ILGA) fon sağlayan kuruluşlar arasında. Dernek Avrupa genelinde LGBTİ’li sapkınların toplum nezdinde kabul görmesi için hazırlana her fitne projesine fon sağlıyor.

Normalleştiriliyor

Chrest Vakfı da ülkemizde pek bilinmemesine rağmen LGBTİ oluşumlarının önemli fonlayıcıları arasında yer alıyor. ‘Sanat’ programları ve ‘diyalog’ geliştirme etkinliklerine destek sağladığını iddia eden vakıf gerçekte ise eşcinsel oluşumlara para yağdırıyor. Mama Cash Vakfı da ‘trans birey’ diyerek normalleştirmeye çalıştıkları eşcinsellerin derneklerine maddi destek sağlıyor.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

cinar

hastalik degil sapiklik igrenclik, insanliktan cikmaktir
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