Sapkınlardan şimdi de Kâbe’ye saygısızlık

Sapkınlığın büyük projelerinden biri olan LGBT’ye karşı atılacak adımların gecikmesi, dünyadaki ülkeler başta olmak üzere Müslüman ülkeleri adeta zehirli sarmaşık gibi sarmaya devam ediyor. Baskıya karşı mücadele etmek, ifade özgürlüğünü ve insan haklarını savunmak için kurulduklarını iddia eden, özellikle Afrika’da faaliyet gösteren Almanya menşeli PixelHelper adlı sözde yardım kuruluşu da LGBTİ’li sapkınların destekçisi çıktı. PixelHelper, sosyal medya hesapları üzerinden Müslümanların kıblesi Kâbe’yi, LGBTİ paçavrasının renklerine boyanmış şekilde paylaşması tepkilere neden oldu.

Bunlara her yol mübah

Almanya’da bu tip girişimlerin ilk olmadığını söyleyen Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, tepkisini şöyle dile getirdi: “Söz konusu Müslümanlık karşıtı adımlar olduğu zaman her yolu deniyorlar. Müslümanların ibadetine, başörtüsü, yaşam biçimine kadar her şeyleri bunları rahatsız ediyor. Müslümanlara ve İslam dinine karşı olan kim varsa fonlamaktan ve destek vermekten çekinmiyorlar. Özellikle LGBTİ’li sapkınlar bunların en büyük destek verdiği sözde derneklerden. Müslümanların, gençlerin yaşamlarını etkilemek benliklerini ve inançlarınıbozmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Sözde medeni ülkeler lanetlenmiş Lut Kavmi’nin artıklarını yüceltmek için her yol mübah mantığı ile hareket ediyorlar.”

Müslümana hakarettir

Gül, şöyle devam etti; “Mil-Diyanet Sen olarak ülkemizde faaliyet göstermek isteyen ve genç dimağları zehirleyip, aile yapımızı bozmayan çalışan LGBTİ’li derneklerle mücadele etmeye devam ediyoruz. Artık devlet büyüklerimizin de bu mücadelemize destek vermeleri gerekiyor. Bu sapkınlar insanlık açısından büyük tehlike arz ediyor. Müslümanların kıblesi olan Kâbe’yi bile kendi kirli düşüncelerine alet edecek kadar yoldan çıktılar. İfade özgürlüğü, insan hakları kılıfı adı altında yapılan bu provokasyon Müslümanlara hakarettir. Buna sessiz kalan Almanya hükümetini de kınıyorum.”