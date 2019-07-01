Sapkınlara destek veren CHP'li belediyelere tokat gibi cevap! Gündem oldu...

İstanbul’da Şişli ve Maltepe belediyelerinin ardından CHP’li çok sayıda belediye sosyal medya hesabından sözde "27. İstanbul Onur Haftası"nı kutlayan paylaşımlarda bulundu. CHP'li belediyelerin LGBT ahlaksızlığını öven paylaşımlara tepki yağıyor. Nevşehir Belediyesi'nin sapkınları övenlere verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.

Bu yıl 27'inci kez düzenlenmesi planlanan sözde "Onur Haftası" adı altındaki sapkın etkinlikler için CHP, İP ve HDP'li belediyeler de seferber oldu. CHP, İP ve HDP'li belediyelerin resmi sosyal medya hesapları, eşcinsel paylaşımlar yapma konusunda adeta yarışa girdi. Söz konusu paylaşımların bazılarında sözde özgürlük ve Atatürkçülük bahsinin geçmesi vatandaşların tepkisini topladı.

Bomba cevap

CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin, 'Aşkım da değişebilir gerçeklerim de! Bugün, yarın ve her zaman sevgi kazanacak' paylaşımına 'Nevşehir Belediyesi Başkalarını bilmeyiz ama bizim annelerimiz hep kadınlardan olacak... #AilemizHerŞeyimiz' cevabını verdi.