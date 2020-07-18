Sapkınlar, sosyal medyada kudurdu!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Mor Dayanışma adlı sözde kadın derneğinden de sapkınlara destek mesajları yağıyor. Dernek, “LGBTİ+ hakları insan haklarıdır. Nefretin her türlüsüne karşı, homofobiye, transfobiye karşı birlikte güçlüyüz! Ve alışın buradayız! Ayrımcılığa karşı, nefrete karşı SUSMUYORUZ! Alışın, bir yere gitmiyoruz!” ifadeleriyle gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi.

Duyarlı vatandaşlar ise, sosyal medyada en çok konuşulanlar listesinde üst sıralarda olan LGBTİ’li sapkınlara tepkilerini şu ifadelerle gösterdiler: “İnancımıza saldıran, İslam dinini pedofili ile suçlayan şu haysiyetsiz tiplerin istediği şey işte bu. Kimin nasıl yaşadığıyla, nelere ilgi duyduğu ile ilgilenmiyoruz. Ama ahlaksızlığın reklamının yapılmasına, özendirilmesine izin vermeyeceğiz.

LGBT iğrençliği pedofili pisliğini meşrulaştırma yoludur. İ*neliğin lüzûmu yok. Yine çıkmış sapkınlar piyasaya ‘susmuyoruz’ diye çemkirip duruyorlar! Ne diyorduk böyle durumda, hadi hep birlikte haykıralım? #YallahHollandaya orda susmayın!”