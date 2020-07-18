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Gündem

Sapkınlar, sosyal medyada kudurdu!

Her fırsatta Peygamber Efendimize ve dinimize hakaret eden LGBTİ’li sapkınlar, günlerdir sosyal medya üzerinden “Nefretin her türlüsüne karşıyız, Ayrımcılığa karşıyız” yalanları ile hastalıklı düşüncelerini meşrulaştırmaya çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 09:34:00 -
Sapkınlar, sosyal medyada kudurdu!

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Mor Dayanışma adlı sözde kadın derneğinden de sapkınlara destek mesajları yağıyor. Dernek, “LGBTİ+ hakları insan haklarıdır. Nefretin her türlüsüne karşı, homofobiye, transfobiye karşı birlikte güçlüyüz! Ve alışın buradayız! Ayrımcılığa karşı, nefrete karşı SUSMUYORUZ! Alışın, bir yere gitmiyoruz!” ifadeleriyle gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi.

Duyarlı vatandaşlar ise, sosyal medyada en çok konuşulanlar listesinde üst sıralarda olan LGBTİ’li sapkınlara tepkilerini şu ifadelerle gösterdiler: “İnancımıza saldıran, İslam dinini pedofili ile suçlayan şu haysiyetsiz tiplerin istediği şey işte bu. Kimin nasıl yaşadığıyla, nelere ilgi duyduğu ile ilgilenmiyoruz. Ama ahlaksızlığın reklamının yapılmasına, özendirilmesine izin vermeyeceğiz.

LGBT iğrençliği pedofili pisliğini  meşrulaştırma yoludur. İ*neliğin lüzûmu yok. Yine çıkmış sapkınlar piyasaya ‘susmuyoruz’ diye çemkirip duruyorlar! Ne diyorduk böyle durumda, hadi hep birlikte haykıralım? #YallahHollandaya orda susmayın!”


Yeni Akit Gazetesi
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Yusuf ziya Yildiz

Lanet olsun bunlars
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