  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sapkın zırhı İstanbul Sözleşmesi diye tepinenlere tokat! Kadın cinayetlerinde büyük düşüş
Gündem

Sapkın zırhı İstanbul Sözleşmesi diye tepinenlere tokat! Kadın cinayetlerinde büyük düşüş

İçişleri Bakanlığı, "Kadına El Kalkamaz" sloganıyla yürütülen program kapsamında, 3 milyon 866 bin 584 erkeğe bilgilendirme yapıldığını belirtti. Ayrıca bakanlık, kadın cinayetlerinin, 1 Ocak-6 Ekim arasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azaldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 16:23:00 -
Sapkın zırhı İstanbul Sözleşmesi diye tepinenlere tokat! Kadın cinayetlerinde büyük düşüş

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamındaki "Kadına El Kalkamaz" programı kapsamında, 3 milyon 866 bin 584 erkeğin bilgilendirildiği, 1 milyon 38 bin broşür dağıtıldığı kaydedildi.

Yıl sonuna kadar 5 milyon erkeğin şiddete karşı bilgilendirilmesinin hedeflendiği ifade edilen açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde yapılanlara ilişkin verilerin bulunduğu grafiğe de yer verildi.

Grafikte, Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) indirilme sayısının 4 milyon 43 bin 366'ya, uygulama üzerinden yapılan ihbar sayısının da 519 bin 672'ye ulaştığı aktarıldı.

İzleme merkezi tarafından 611 elektronik kelepçe vakasının takip edildiğinin belirtildiği grafikte, "Bugüne kadar elektronik kelepçe tedbir kararı takibi altındaki vakalarda cinayet meydana gelmemiştir. Toplam 2 bin 441 takip yapılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Yüzde 9 azaldı

Ayrıca, kadın cinayetlerinin 1 Ocak-6 Ekim 2022 tarihleri arasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak, 226'dan 206'ya düştüğü ifade edildi.

6284 çıktı, kadın cinayetleri patladı
6284 çıktı, kadın cinayetleri patladı

Gündem

6284 çıktı, kadın cinayetleri patladı

Fesat sözleşme bitti şiddet yüzde 26 azaldı
Fesat sözleşme bitti şiddet yüzde 26 azaldı

Gündem

Fesat sözleşme bitti şiddet yüzde 26 azaldı

Kadın dernekleri üç maymunu oynasın, CHP'li Atilla Taş'tan aşağılık ima! Bu kafanın tacizciden ne farkı var?
Kadın dernekleri üç maymunu oynasın, CHP'li Atilla Taş'tan aşağılık ima! Bu kafanın tacizciden ne farkı var?

Gündem

Kadın dernekleri üç maymunu oynasın, CHP'li Atilla Taş'tan aşağılık ima! Bu kafanın tacizciden ne farkı var?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23