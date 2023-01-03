Sapkın yarışmacı bile 'Aman' diyor! Flaş gelişme...

Sapkın davranışlarıyla gündemden düşmeyen Survivor eski yarışmacısı ve şampiyonu Turabi Çamkıran, Survivor 2023 yarışmacılarına seslenerek "sakın gitmesinler" uyarısında bulundu. Acun Ilıcalı ile ters düşen eski yarışmacılardan Nagihan Karadere de bu uyarıya hak verdi.

Sapkın Turabi, 2014 ve 2015 sezonlarında üst üste iki kez Survivor şampiyonu oldu. Son dönemde pornografik paylaşımlar yapan eski şampiyon ilginç bir yorumda bulundu.

"Survivor 2023 yarışmacıları, Survivor hayatlarını kolaylaştırmak istiyorlarsa beni dinlesinler!" diyen Turabi şunları söyledi:

SAKIN GİTMESİNLER!

Eğer açlığa, sivrisineklere, uykusuz ve aç geçecek gecelere, aile ve arkadaş özlemine, sert tahtada aylarca yatmaya, yüzünü bile görmek istemediğin kişilerle aynı adada kalmaya, konsey stresine ve bunlar gibi daha onlarca zorluğa dayanamayacaklarsa sakın ha sakın gitmesinler!

Sevgili yeni Survivor kardeşlerim, aklınızın bile alamayacağı açlıkla ve zorlukla karşılaşacaksınız. Şimdilik içinizden 'Ben dayanırım, ben ne zorluklar, açlıklar gördüm!' diyeceksiniz. İlk haftadan sonra 'Ben nereye düştüm!' diye düşüneceksiniz diye konuştu.

Turabi'ye destek ise son dönem Acun Ilıcalı ile ters düşen Nagihan Karadere'den geldi. Nagihan paylaşıma "Aynen öyle canım benim" yazdı.