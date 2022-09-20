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Gündem Sapkın proje ‘Eşcinsel İmam’ Mohamed Zahed’in İstanbul konferansına Garanti BBVA ve Ekrem İmamoğlu desteği!
Gündem

Sapkın proje ‘Eşcinsel İmam’ Mohamed Zahed’in İstanbul konferansına Garanti BBVA ve Ekrem İmamoğlu desteği!

Avrupa’nın “Eşcinsel İmam” olarak fonladığı Mohamed Zahed adındaki alçak proje şahıs, Garanti Bankası’nın desteğiyle 7-11 Kasım’da İstanbul’da konferans verip LGBT propagandası yapacak. Konuşmacılar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun pedofili kitaplarını tanıtmasıyla gündeme gelen eşi Dilek İmamoğlu'nun da olması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 10:01:00 - 2022-09-20 10:09:50
Sapkın proje ‘Eşcinsel İmam’ Mohamed Zahed’in İstanbul konferansına Garanti BBVA ve Ekrem İmamoğlu desteği!

LGBT dayatmasına karşı ailelerin bir araya gelerek eylem yaptığı bu günlerde skandal bir gerçek ortaya çıktı. Türkiye’de yüzlerce şubesi bulunan Garanti BBVA, LGBT sapkınlığına açıkça destek olacak.

BAYER VE GARANTİ BBVA’DAN AÇIK DESTEK!

Fransa’da faaliyetlerini yürüten ve “Eşcinsel İmam” olarak bilinen Müslüman LGBT’liler Derneği’nin kurucusu Dr. Ludovic-Mohamed Zahed, Garanti Bankası ve Bayer sponsorluğu ile İstanbul’da konferans vermek üzere Türkiye’ye geliyor.

7-11 Kasım tarihlerinde düzenlenmesi planlanan konferans için sosyal medyada Müslümanlar tarafından tepki paylaşımları yapılıyor.

Müslümanlar, konferansın iptal edilmesi için çağrılar yapıyor.

EKREM İMMAOĞLU’NUN EŞİ DE KONUŞMACI

Konferansta, pedofili içerikli kitapları tanıtan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da konuşmacı olarak yer alacak…

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Yorumlar

Misafir

Nerede mide bulandirici isler varsa chp de orada. Bir batakliktir chp

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mide harama alıştı kalp katilasti basiret bağlandı gözler perdelenince artık ipler nefs ve şeytanın elindedir. nefs ve şeytanın da kulu götüreceği yer açık ve bellidir.
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