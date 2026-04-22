Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Bakan Tekin açıkladı: Yeni önlemler geliyor MSB’den son dakika açıklaması! Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İran-İsrail Savaşı Coca-Cola’yı Vurdu: Hindistan’da Diet Coke Kıtlığı Başladı Okul katliamında ölen Adnan'ın son görüntüleri kahretti: Yazdığı not ise vicdanları sızlattı ‘Keşke’ diyerek her şeyi açıkladı! Eski Siyonist’ten korkunç itiraflar MSB askeri helikopterin düşüş nedenini açıkladı: 5 askerin sağlık durumu iyi! Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabulucu rolüne dikkat çekti Türkiye'nin barış misyonuna övgü Bakan Şimşek: Dünya eski dünya değil! Türkiye için çok büyük bir fırsat var! Pentagon’dan tarihi itiraf: İran savaşı ABD’nin mühimmatını kuruttu! ‘Süper güç’ balonu patladı Kurbanlıkta fiyat şoku! Otomobil alınır hatta para artar...
Sapkın Murat Övüç'e 11 ay hapis cezası

Sapkınların başında yer alan Murat Övüç'e yargılandığı davada 11 ay hapis cezası verildi.

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Murat Övüç ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Övüç'ün, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan Övüç, beraatine karar verilmesini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Övüç'ün, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 11 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

 

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün sanal devriye çalışmalarında, bir sosyal medya hesabından sanık Murat Övüç'ün başörtüsü taktığı videonun paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İddianamede, yapılan inceleme sonucu, sanığın başında siyah ve kırmızı renklerden oluşan başörtüsü bulunduğu, Övüç'ün görüntüde sağ el yüzük parmağında bulunan yüzüğe dikkati çekecek şekilde özçekim yaptığı ve arka fonda türkü çaldığının tespit edildiği kaydedilmişti.

Sanığın, başörtüsüyle sosyal medyada alay ettiği ve başörtüsü kullanan kesime yönelik halkın diğer kesimini alenen tahrik etmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediği ifade edilen iddianamede, Övüç hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

YouTuber izole adaya izinsiz girdi: 5 yıla kadar hapisle yargılanıyor
YouTuber izole adaya izinsiz girdi: 5 yıla kadar hapisle yargılanıyor

Dünya

YouTuber izole adaya izinsiz girdi: 5 yıla kadar hapisle yargılanıyor

Yargıtay’dan emsal kararlar: Ceset bulunamasa da müebbet hapis cezası verilebilir
Yargıtay’dan emsal kararlar: Ceset bulunamasa da müebbet hapis cezası verilebilir

Gündem

Yargıtay’dan emsal kararlar: Ceset bulunamasa da müebbet hapis cezası verilebilir

Taksiciyi öldüren sanık hakkında ‘müebbet hapis’ istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi
Taksiciyi öldüren sanık hakkında ‘müebbet hapis’ istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi

Aktüel

Taksiciyi öldüren sanık hakkında ‘müebbet hapis’ istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi

Klavye başındaki sorumsuzluğa yargı tokadı! Liseli gencin "okula saldırı" yalanı hapisle bitti
Klavye başındaki sorumsuzluğa yargı tokadı! Liseli gencin "okula saldırı" yalanı hapisle bitti

Gündem

Klavye başındaki sorumsuzluğa yargı tokadı! Liseli gencin "okula saldırı" yalanı hapisle bitti

