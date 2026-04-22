Beklenmedik karar: Yaşlıları askere alacaklar!

Almanya’da yedek askerler için üst yaş sınırının 70’e çıkarılması gerektiği belirtildi. Ülkenin Yedek Askerler Birliği’nin yeni başkanı Bastian Ernst, insanların daha uzun süre sağlıklı kaldığını vurgulayarak bu öneriyi dile getirdi.

2022’de Ukrayna’daki çatışmaların tırmanmasının ardından Almanya, askeri personel sayısını artırmak için geniş çaplı bir alım süreci başlattı. Bundeswehr personel sayısının mevcut 186 binden 2030’ların ortasına kadar 260 bin aktif asker ve 200 bin yedek askere çıkarılması hedefleniyor.

Başbakan Friedrich Merz hükümeti bu adımları “Rusya tehdidi” ile gerekçelendirirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu iddiaları “saçmalık” olarak nitelendirdi.

Salı günü RND’ye verdiği röportajda Ernst, “Yedek askerler için yaş sınırını 65’ten 70’e çıkarmalıyız” dedi. Emeklilik yaşının zaten yükseldiğine dikkat çeken Ernst, “İnsanlar daha uzun süre formda kalıyor” ifadelerini kullandı.

Genç asker bulma konusunda sıkıntı yaşandığını belirten Ernst, “Genç eksikliğinden şikayet ediyorsak, yaş piramidinin diğer ucuna da bakmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

Ernst ayrıca, yedek askerlerin göreve çağrıldığında askeri eğitime katılıp katılamayacağına işverenlerin karar vermesine imkân tanıyan düzenlemelerin kaldırılması çağrısı yaptı.

Avrupa’da benzer adımlar

Avrupa’da benzer uygulamalar da dikkat çekiyor. Finlandiya, 2026’dan itibaren yedek askerler için üst yaş sınırını 50’den 65’e çıkaracağını duyurdu. İngiltere de benzer şekilde yedek askerlerin azami hizmet yaşını 55’ten 65’e yükseltti.

Avrupa Savunma Ajansı Başkanı Andre Denk ise zorunlu askerliğin Avrupa Birliği’nde yeniden gündeme gelebileceğini ifade etti. Denk, Almanya’nın da uzun vadede bu yönde adım atabileceğini öngördü.

1 Ocak’ta yürürlüğe giren yeni yasa ile Almanya’da gönüllülük esaslı bir askerlik modeli başlatıldı. Ancak bu düzenleme, bazı kesimler tarafından zorunlu askerliğe dönüşün ilk adımı olabileceği gerekçesiyle protesto edildi.