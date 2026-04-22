  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bafetimbi Gomis Galatasaray'a geri dönüyor! İşte yeni görevi Dikkat çeken iddia: Trump, İran’la ateşkes süresini neden uzattı? Harekete geçmeye can atıyor... Oyun kartları zengin yaptı: Öyle bir fiyata satıldı ki... Chery gemileri yaktı: Yeni modelde indirim müjdesi! Uzmanından dikkat çeken uyarı! Annedeki o sorun bebeğinde hemofiliye yol açabiliyor Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan dev talip! Teklifi böyle duyurdular Ederson Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Kulüpten açıklama geldi İşte İbn-i Sina'nın en çok övdüğü meyve: Dikkat çeken özellikleri var... Vücut yağları, ter ve nem... Sararmış yastıklar kar gibi bembeyaz olacak! Yıkama suyuna bir ölçek sadece...
Kadın - Aile
9
Yeniakit Publisher
Vücut yağları, ter ve nem... Sararmış yastıklar kar gibi bembeyaz olacak! Yıkama suyuna bir ölçek sadece...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Vücut yağları, ter ve nem... Sararmış yastıklar kar gibi bembeyaz olacak! Yıkama suyuna bir ölçek sadece...

Sararmış yastıklar bu yöntemle kar gibi bembeyaz olacak.

#1
Foto - Vücut yağları, ter ve nem... Sararmış yastıklar kar gibi bembeyaz olacak! Yıkama suyuna bir ölçek sadece...

Uyku kalitesini doğrudan etkileyen yastıklar, zamanla vücut yağları, ter ve nem nedeniyle sarı lekelerle doluyor. Defalarca yıkanmasına rağmen çıkmayan bu lekeler, hem hijyen açısından risk oluşturuyor hem de kötü bir görüntüye neden oluyor. Ancak aslında çözümü oldukça basit bir yöntemde gizli.

#2
Foto - Vücut yağları, ter ve nem... Sararmış yastıklar kar gibi bembeyaz olacak! Yıkama suyuna bir ölçek sadece...

Yastık kılıflarını ne kadar sık değiştirirseniz değiştirin, zamanla o rahatsız edici sarı lekeler oluşur. Çamaşır suyu bazen kumaşı yıpratır ve daha da sarartabilir. Bu yöntem ise ilk günkü beyazlığına kavuşmalarını sağlayacak.

#3
Foto - Vücut yağları, ter ve nem... Sararmış yastıklar kar gibi bembeyaz olacak! Yıkama suyuna bir ölçek sadece...

İhtiyacınız Olan Malzemeler; Yıkama suyuna ekleyeceğiniz o "bir ölçek" aslında şu üçlünün karışımıdır: 1 ölçek bulaşık makinesi parlatıcısı (Lekeleri söküp atar) yarım ölçek karbonat (Kötü kokuları giderir ve ağartır) Yarım fincan beyaz sirke (Yumuşatıcı gözüne eklenecek)

#4
Foto - Vücut yağları, ter ve nem... Sararmış yastıklar kar gibi bembeyaz olacak! Yıkama suyuna bir ölçek sadece...

Hazırlık: Yastıklarınızın üzerindeki yıkama talimatlarını kontrol edin. Çoğu elyaf ve kaz tüyü yastık 40-60 derecede yıkanabilir. Karışımı Ekleme: Deterjan gözüne normal deterjanınızı koyun. Üzerine 1 ölçek bulaşık makinesi parlatıcısını ve karbonatı ekleyin.

#5
Foto - Vücut yağları, ter ve nem... Sararmış yastıklar kar gibi bembeyaz olacak! Yıkama suyuna bir ölçek sadece...

Yıkama Modu: Makinenizi "Hassas" veya "Yastık/Yorgan" moduna ayarlayın. Suyun sıcaklığının leke çözücü etki için en az 60°C olduğundan emin olun. Durulama: Yumuşatıcı gözüne beyaz sirkeyi ekleyin. Bu, deterjan kalıntılarını temizler ve yastığın kabarık kalmasını sağlar.

#6
Foto - Vücut yağları, ter ve nem... Sararmış yastıklar kar gibi bembeyaz olacak! Yıkama suyuna bir ölçek sadece...

Bulaşık makinesi parlatıcısı, yağ çözücü ve yüzey aktif maddeler bakımından zengindir. Yastıklardaki sarı lekeler genellikle vücut yağlarından kaynaklandığı için, bu parlatıcı lekeleri standart deterjanlardan çok daha hızlı parçalar.

#7
Foto - Vücut yağları, ter ve nem... Sararmış yastıklar kar gibi bembeyaz olacak! Yıkama suyuna bir ölçek sadece...

Yastıkların içindeki dolgu malzemesinin birbirine yapışmaması ve "topak" olmaması için makinenizin kurutma gözüne veya kurutma makinesine iki adet temiz tenis topu atın. Toplar yastığa vurdukça dolguyu havalandıracak ve yastığınız fabrikadan çıkmış gibi pofuduk olacaktır.

#8
Foto - Vücut yağları, ter ve nem... Sararmış yastıklar kar gibi bembeyaz olacak! Yıkama suyuna bir ölçek sadece...

Makine durduğunda yastıklarınızın üzerindeki o kirli sarı tabakanın yerini parlak bir beyazlığa bıraktığını göreceksiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23