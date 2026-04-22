Chp’li belediyenin işçilerinden maaş tepkisi Boşaltılan kasada işçiye para kalmadı

Belediye şantiyesinde yaptıkları eylemde yönetimin göreve geldiği günden bu yana işçileri ve Karşıyaka halkını oyaladığını savunan emekçiler, mağduriyetlerini dile getirdi. Başkanın sorular karşısında sessiz kaldığını ve kendilerine tatmin edici bir cevap vermediğini savunan işçiler, eylemlerine devam edeceklerini vurguladı.

Başkanın işçilerin karşısına çıkacak yüzü olmadığını kaydeden çalışanlar, şantiyede Başkan Behice Yıldız İşçimenler ile karşı karşıya geldi. İşçi temsilcileri mikrofonda tepkilerini dile getirirken, Başkan İşçimenler sessizce uzaklaşmayı tercih etti.

Bundan sonra da Belediye Başkanı neredeyse orada olacaklarını ve her gördükleri yerde 8 aylık maaşlarının neden ödenmediğini, çözümün ne olacağını soracaklarını belirten işçiler, somut bir adım atılana kadar sokaklarda olacaklarını ifade etti.