İşte İbn-i Sina'nın en çok övdüğü meyve: Dikkat çeken özellikleri var...
Modern tıbbın babası İbn-i Sina'nın en çok övdüğü meyve günümüzde bile en çok tercih edilen bir besin kaynağı olma özelliğini koruyor.
Modern tıbbın babası İbn-i Sina, el-Kanun fi't-Tıbb adlı kitabında bin yıl öncesinden böbrek kumu ve cilt sorunları için en etkili meyveyi işaret etti: İncir! Sadece meyvesi değil; yaprağı, sütü ve pişmiş haliyle tam bir eczane görevi gören incirin mucizevi faydaları saymakla bitmiyor. İşte cilt rengini değiştiren, kronik öksürüğü bitiren ve böbrekleri tertemiz yapan o kadim reçetenin detayları...
Geleneksel tıbbın en büyük ismi İbn-i Sina, yüzyıllar önce kaleme aldığı reçetelerinde doğanın sunduğu şifalı bitkilerin ve meyvelerin gücünü her fırsatta vurgulamıştır.
Ünlü alimin "El-Kanun fi't-Tıbb" eserinde en çok övdüğü ve "temizleyici" özelliğiyle ön plana çıkardığı meyvelerin başında ise incir geliyor. İbn-i Sina'ya göre incir; sadece lezzetli bir besin değil, aynı zamanda böbrek kumundan cilt lekelerine, kronik bronşitten epilepsiye kadar pek çok rahatsızlıkta kullanılan doğal bir ilaçtır.
İncirin özellikle böbrek kumunu temizleme ve mesane sağlığını koruma özelliği dikkat çekerken, düzenli tüketildiğinde cilt rengini güzelleştirmesi estetik açıdan da bu meyveyi vazgeçilmez kılıyor.
Ham incirden elde edilen sütün tümörler üzerindeki etkisinden, pişmiş incirin kulak iltihaplarına olan faydasına kadar uzanan bu kadim bilgiler, günümüzde de şifa arayanlara ışık tutuyor. Peki, İbn-i Sina hangi hastalık için incirin hangi kısmını öneriyordu? İşte böbrek, karaciğer ve cilt sağlığı için incirin şaşırtıcı kullanım yöntemleri...
İncirin yaprakları da pişmişi de tedavi ediyor. İşte İbn-i Sina'dan "İncirin hangi kısmı nasıl kullanılır?" sorusunun cevabı...
İncirin yapraklarından elde edilen öz suyu, dövme izlerini giderir. Temizleyici, olgunlaştırıcı, çözücü, yapıştırıcı ve parçalayıcı özellikleri vardır.
İncirin pişmişi boğaz ve kulak altı iltihabına iyi gelir. Aynı zamanda hardal köpüğü ile kulak çınlaması için damla olarak kullanılır. İncirin yaprakları göz kapakları kalınlaşması için faydalıdır.
İncir yenirse, cilt rengini güzelleştirir. İyi besin değeri vardır. Şişkinlik yapar.
Ham incir, derideki ben, siğil ve lekeler için lokal olarak kullanılır. Çıbanları olgunlaştırır. Dolama için kullanılır.
İncir sütü, sert tümör için faydalıdır. Soğuktan mütevellit yarıklara iyi gelir. Şişmanlatıcı etkisi vardır.
Kuru incir, karaciğer ve dalak şişliklerine iyi gelmez. Pişirilmiş incir, hardal köpüğü ile kaşıntıya iyi gelir. Yaprağı herpes, ürtiker, katı ve enfekte yaralar için kullanılır. İncir sütü yaralara iyi gelir.
Ham incir, haşhaş yaprağı ile açık kemik kırıkları üzerine uygulanır. Epilepsiye iyi gelir. Sütü ve öz suyu çürümüş dişlere iyi gelir. Kulak altı iltihaplarda pansuman olarak kullanılır.
Ham incir toz şeklinde lokal olarak uygulanırsa kafa yaralarına iyi gelir. Hem taze hem kuru incir boğaz sertliği ve bronşlara iyi gelir. Kronik öksürük bronşit ve göğüs ağrılarını tedavi eder.
Karaciğer ve dalak tıkanıklıklarını açar. Böbrek kumunu temizler. Sütü, akrep ve örümcek sokmalarında lokal olarak uygulanır. Böbrek ve mesaneye iyi gelir.
