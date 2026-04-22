  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bafetimbi Gomis Galatasaray'a geri dönüyor! İşte yeni görevi Dikkat çeken iddia: Trump, İran’la ateşkes süresini neden uzattı? Harekete geçmeye can atıyor... Oyun kartları zengin yaptı: Öyle bir fiyata satıldı ki... Chery gemileri yaktı: Yeni modelde indirim müjdesi! Uzmanından dikkat çeken uyarı! Annedeki o sorun bebeğinde hemofiliye yol açabiliyor Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan dev talip! Teklifi böyle duyurdular Ederson Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Kulüpten açıklama geldi İşte İbn-i Sina'nın en çok övdüğü meyve: Dikkat çeken özellikleri var... Vücut yağları, ter ve nem... Sararmış yastıklar kar gibi bembeyaz olacak! Yıkama suyuna bir ölçek sadece...
Kadın - Aile
16
Yeniakit Publisher
İşte İbn-i Sina'nın en çok övdüğü meyve: Dikkat çeken özellikleri var...
Selma Savcı

İşte İbn-i Sina'nın en çok övdüğü meyve: Dikkat çeken özellikleri var...

Modern tıbbın babası İbn-i Sina'nın en çok övdüğü meyve günümüzde bile en çok tercih edilen bir besin kaynağı olma özelliğini koruyor.

#1
Foto - İşte İbn-i Sina'nın en çok övdüğü meyve: Dikkat çeken özellikleri var...

Modern tıbbın babası İbn-i Sina, el-Kanun fi't-Tıbb adlı kitabında bin yıl öncesinden böbrek kumu ve cilt sorunları için en etkili meyveyi işaret etti: İncir! Sadece meyvesi değil; yaprağı, sütü ve pişmiş haliyle tam bir eczane görevi gören incirin mucizevi faydaları saymakla bitmiyor. İşte cilt rengini değiştiren, kronik öksürüğü bitiren ve böbrekleri tertemiz yapan o kadim reçetenin detayları...

#2
Foto - İşte İbn-i Sina'nın en çok övdüğü meyve: Dikkat çeken özellikleri var...

Geleneksel tıbbın en büyük ismi İbn-i Sina, yüzyıllar önce kaleme aldığı reçetelerinde doğanın sunduğu şifalı bitkilerin ve meyvelerin gücünü her fırsatta vurgulamıştır.

#3
Foto - İşte İbn-i Sina'nın en çok övdüğü meyve: Dikkat çeken özellikleri var...

Ünlü alimin "El-Kanun fi't-Tıbb" eserinde en çok övdüğü ve "temizleyici" özelliğiyle ön plana çıkardığı meyvelerin başında ise incir geliyor. İbn-i Sina'ya göre incir; sadece lezzetli bir besin değil, aynı zamanda böbrek kumundan cilt lekelerine, kronik bronşitten epilepsiye kadar pek çok rahatsızlıkta kullanılan doğal bir ilaçtır.

#4
Foto - İşte İbn-i Sina'nın en çok övdüğü meyve: Dikkat çeken özellikleri var...

İncirin özellikle böbrek kumunu temizleme ve mesane sağlığını koruma özelliği dikkat çekerken, düzenli tüketildiğinde cilt rengini güzelleştirmesi estetik açıdan da bu meyveyi vazgeçilmez kılıyor.

#5
Foto - İşte İbn-i Sina'nın en çok övdüğü meyve: Dikkat çeken özellikleri var...

Ham incirden elde edilen sütün tümörler üzerindeki etkisinden, pişmiş incirin kulak iltihaplarına olan faydasına kadar uzanan bu kadim bilgiler, günümüzde de şifa arayanlara ışık tutuyor. Peki, İbn-i Sina hangi hastalık için incirin hangi kısmını öneriyordu? İşte böbrek, karaciğer ve cilt sağlığı için incirin şaşırtıcı kullanım yöntemleri...

#6
Foto - İşte İbn-i Sina'nın en çok övdüğü meyve: Dikkat çeken özellikleri var...

İncirin yaprakları da pişmişi de tedavi ediyor. İşte İbn-i Sina'dan "İncirin hangi kısmı nasıl kullanılır?" sorusunun cevabı...

#7
Foto - İşte İbn-i Sina'nın en çok övdüğü meyve: Dikkat çeken özellikleri var...

İncirin yapraklarından elde edilen öz suyu, dövme izlerini giderir. Temizleyici, olgunlaştırıcı, çözücü, yapıştırıcı ve parçalayıcı özellikleri vardır.

#8
Foto - İşte İbn-i Sina'nın en çok övdüğü meyve: Dikkat çeken özellikleri var...

İncirin pişmişi boğaz ve kulak altı iltihabına iyi gelir. Aynı zamanda hardal köpüğü ile kulak çınlaması için damla olarak kullanılır. İncirin yaprakları göz kapakları kalınlaşması için faydalıdır.

#9
Foto - İşte İbn-i Sina'nın en çok övdüğü meyve: Dikkat çeken özellikleri var...

İncir yenirse, cilt rengini güzelleştirir. İyi besin değeri vardır. Şişkinlik yapar.

#10
Foto - İşte İbn-i Sina'nın en çok övdüğü meyve: Dikkat çeken özellikleri var...

Ham incir, derideki ben, siğil ve lekeler için lokal olarak kullanılır. Çıbanları olgunlaştırır. Dolama için kullanılır.

#11
Foto - İşte İbn-i Sina'nın en çok övdüğü meyve: Dikkat çeken özellikleri var...

İncir sütü, sert tümör için faydalıdır. Soğuktan mütevellit yarıklara iyi gelir. Şişmanlatıcı etkisi vardır.

#12
Foto - İşte İbn-i Sina'nın en çok övdüğü meyve: Dikkat çeken özellikleri var...

Kuru incir, karaciğer ve dalak şişliklerine iyi gelmez. Pişirilmiş incir, hardal köpüğü ile kaşıntıya iyi gelir. Yaprağı herpes, ürtiker, katı ve enfekte yaralar için kullanılır. İncir sütü yaralara iyi gelir.

#13
Foto - İşte İbn-i Sina'nın en çok övdüğü meyve: Dikkat çeken özellikleri var...

Ham incir, haşhaş yaprağı ile açık kemik kırıkları üzerine uygulanır. Epilepsiye iyi gelir. Sütü ve öz suyu çürümüş dişlere iyi gelir. Kulak altı iltihaplarda pansuman olarak kullanılır.

#14
Foto - İşte İbn-i Sina'nın en çok övdüğü meyve: Dikkat çeken özellikleri var...

Ham incir toz şeklinde lokal olarak uygulanırsa kafa yaralarına iyi gelir. Hem taze hem kuru incir boğaz sertliği ve bronşlara iyi gelir. Kronik öksürük bronşit ve göğüs ağrılarını tedavi eder.

#15
Foto - İşte İbn-i Sina'nın en çok övdüğü meyve: Dikkat çeken özellikleri var...

Karaciğer ve dalak tıkanıklıklarını açar. Böbrek kumunu temizler. Sütü, akrep ve örümcek sokmalarında lokal olarak uygulanır. Böbrek ve mesaneye iyi gelir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23