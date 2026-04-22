  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzun vadede ne bekleniyor? Bakan Şimşek’ten petrol fiyatları tahmini Dışişleri Bakanı Fidan’dan kritik İngiltere ziyareti Maaş yok, güvenlik yok: ABD İç Güvenlik Bakanlığı alarm veriyor Hürmüz’de tansiyon zirveye çıktı! İran, biri İsrail bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi Kazada ölen 2 ABD’li gizli operasyondan dönen CIA ajanı çıktı, Meksika karıştı! Chp’li belediyenin işçilerinden maaş tepkisi Boşaltılan kasada işçiye para kalmadı Barış Yarkadaş’tan Özgür Özel’e Sert Gönderme: O Arabayı Satsın, Bağışlasın Beklenmedik karar: Yaşlıları askere alacaklar! Avrupa-Atlantik savunması zor durumda Türkiyesiz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Bakan Tekin açıkladı: Yeni önlemler geliyor
Gündem Okul saldırısında ölen öğretmen ve öğrenciler için mevlit okutuldu
Gündem

Okul saldırısında ölen öğretmen ve öğrenciler için mevlit okutuldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Okul saldırısında ölen öğretmen ve öğrenciler için mevlit okutuldu

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden 1 öğretmen ve 8 öğrenci için bugün Ulu Cami’de mevlit okutuldu.

Geçtiğimiz hafta merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 8 öğrenci hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler için bugün Ulu Cami'de mevlit okutuldu.

Düzenlenen programa Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Okunan mevlit ve yapılan duaların ardından hayatını kaybedenler için rahmet dilendi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23