Okul saldırısında ölen öğretmen ve öğrenciler için mevlit okutuldu
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden 1 öğretmen ve 8 öğrenci için bugün Ulu Cami’de mevlit okutuldu.
Geçtiğimiz hafta merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 8 öğrenci hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler için bugün Ulu Cami'de mevlit okutuldu.
Düzenlenen programa Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Okunan mevlit ve yapılan duaların ardından hayatını kaybedenler için rahmet dilendi.