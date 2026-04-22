19 sahte plaka ile yakalandı Böylesi görülmedi evinde sahte plaka bastı
Kırşehir'de şüphelinin evinde yapılan aramada, 19 sahte plaka, 11 araç tescil belgesi, montaja hazır araç şasesi, tabanca, av tüfeği ve 52 fişek ele geçirildi.
Kırşehir'de evinde sahte plaka bastığı belirlenen zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar kapsamında A.Y.A'nın evinde sahte plaka bastığı bilgisine ulaştı.
Zanlı hakkında, "resmi belgede sahtecilik" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.