Kupada Beşiktaş- Alanyaspor maçının hakemi belli oldu
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın akşam oynanacak Beşiktaş- Alanyaspor maçını hakem Cihan Aydın yönetecek.
Beşiktaş- Alanyaspor kupa maçında hakem Cihan Aydın görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Samet Çavuş üstlenecek.
Dolmabahçe'de Tüpraş Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak ve atv naklen yayınlayacak.