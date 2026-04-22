Büyük sıkıntı olabilir: Hangi mezoterapi yöntemleri peki! Güneş lekesi tedavisi her dönemde...
Güneş lekeleri giderek ilerleyen bir boyuta ulaşmaması için uzman isimi mutlaka okumalısınız.
Dermatoloji Uzmanı Dr. Begüm Güneş, leke tedavisinde doğru bilinen yanlışları açıkladı. Yaz aylarında hangi ürünler rafa kalkmalı, güneş lekesi nasıl geçer, hangi mezoterapi yöntemleri cildi güçlendirir? İşte leke tedavisinde 'altın standartlar' ve korunma yolları.
Ciltte oluşan güneş lekeleri, sadece estetik bir sorun değil, sabır ve süreklilik gerektiren kronik bir süreçtir. Pek çok kişi leke tedavisinin sadece kışın yapılacağını düşünse de Dermatoloji Uzmanı Dr. Begüm Güneş, tedavinin her dönemde devam etmesi gerektiğini vurguluyor.
Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Dr. Güneş, lekenin tekrarlama riskine karşı mevsim geçişlerinde tedavi protokollerinin nasıl değişmesi gerektiğini anlattı.
Özellikle güneş ışınlarının etkisini artırdığı yaz aylarında ağır soyucu işlemlerden kaçınılması gerektiğini belirten uzman, bu dönemde cildi koruyan ve güçlendiren leke karşıtı mezoterapi uygulamalarının öne çıktığını belirtiyor. Peki, yazın hangi cilt bakım ürünlerini kullanmalıyız ve derin soyma işlemleri için en doğru zaman hangisi?
İşte Uzmanı Dr. Begüm Güneş'ten güneş lekesi tedavisine dair uzmanından hayati tavsiyeler...
Leke kronik bir hastalıktır. Her zaman tekrarlama ihtimali vardır. Bu nedenle tedavide olabildiğince kombine tedavileri tercih etmekteyiz ve koruma lekenin her döneminde en önemli basamaktır. Leke tedavisinde kullanılan ürünler ve tercih edilen işlemler mevsime göre değişkenlik göstermektedir.
Yaz aylarına güneş ışınlarının etkisinin artmasıyla beraber evde kullandığımız ürünlerin güneşle etkileşmeyen daha hafif ürünlerle değiştirilmesi gerekir.
Yine bu dönemde işlem olarak mezoterapi uygulaması yapılabilir.
Mezoterapi pek çok ayrı sebeple uygulanan iğne ile deri altına çeşitli içeriklerin enjekte edilmesine dayanan bir yöntemdir.
Bahar ve yaz aylarında zengin içerikli leke karşıtı mezoterapi uygulamalarıyla lekelerde bir miktar açılma sağlanabilir ve en önemlisi cilt kalitesi de arttırılarak yaz öncesi cilt güçlendirilmiş olur.
Daha derin ve soyucu işlemler ise sonbahar-kış aylarına bırakılır.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23