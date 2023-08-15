Sapkın film “Barbie” bir çok ülkede yasaklandı

Türkiye’de gösterimde olan ve çeşitli sapkınlıklarıyla öne çıkan “Barbie” filmini müslüman ülkeler tek tek yasaklıyor.

Eşcinselliği ve batının diğer sapkınlıklarını teşvik ettiği gerekçesiyle müslüman ülkeler tarafından gösterimden kaldırılan film Türkiye’de vizyonda kalmaya devam ediyor.

Şimdi ise gözler Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na çevrilmiş durumda. Filmin Türkiye’de de yasaklanıp yasaklanmayacağı ise merak ediliyor.



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Cezayir’deki birkaç hafta gösterimde olan "Barbie" filminin yasaklandığını duyuruldu.

Filmin yasaklanma sebebi ise "eşcinselliği ve Batı’nın diğer sapkınlıklarını teşvik ettiğini" ve "Cezayir'in dini ve kültürel inançlarına uymadığı" gösterildi.

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in Barbie ve Ken rollerinde oynadığı film, Mattel bebeğini gerçek dünyada bir maceraya gönderiyor.

Filmin gişe hasılatı, 21 Temmuz'da gösterime girmesinden bugüne dünya çapında 1 milyar doları geçti.

Geçen hafta ise Lübnan ve Kuveyt filmi yasaklamıştı.