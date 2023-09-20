Sapkın Fatih Ürek bile kendisi gibi sapkın Mabel Matiz'e dayanamadı!

Sahnelerin eşcinselleri arasında "kıyafet" üzerinden tartışma başladı.

Eşcinsel sapkın Fatih Ürek, kendisi gibi eşcinsel bir sapkın olan Mabel Matiz'i hedef aldı.

"Şimdi bir bakıyorum ki yakışanı da giyiyor yakışmayanı da giyiyor." diyerek Matiz'e göndermede bulunan Ürek, "Bazen öyle kıyafetler giyiyorlar ki yok artık diyorum. Dün bir erkek kıyafeti gördüm 'Olamaz böyle bir şey' dedim." ifadelerini kullandı.