Şapka İnkilabı, Ak Parti'nin içindeki AKP'liler ve CHP’nin düzenlediği etkinlikle kutlandı

Onlarca alimin asıldığı, Batı tarzı giyimin mecbur edildiği “Şapka İnkilabı”nın 99. yıl dönümü, Kastamonu’da CHP ve Ak Parti'nin içnideki AKP’lilerin düzenlediği etkinlikle kutlandı.

Onlarca alimin asıldığı, Batı tarzı giyimin mecbur edildiği “Şapka İnkilabı”nın 99. yıl dönümü, Kastamonu’da CHP ve Ak Parti'nin içindeki AKP’lilerin düzenlediği etkinlikle kutlandı.

Aradan bir asır geçtiği halde, Kemalizm tasallutu altında ezilen milletimize hala resmî tarihin yalanları dikte ediliyor ve uydurma tarihle İslam düşmanları ve yaptığı devrimler sevdirilmeye çalışılıyor. Buna, CHP’ye karşı olduğunu söyleyen AKP’liler de dahil oluyor.

Adeta, Kemalizm yalakalığı yapmakta CHP’yle yarışıyor, aşağılık kompleksi içerisinde CHP’den daha iyi Kemalist olduklarını göstermek için çırpınıyor. Sözde Müslüman görünümlü bu tayfa, Kemalizm’in İslam düşmanlığı için yapmış olduğu “devrimleri” kutlamak için etkinlikler düzenliyor ya da Anıtkabir’i mesken tutuyor. Kimi Kemalistleştiğinden, kimi ise takiye adı altında Fetullah Gülen’leştiğinden yapıyor bunu.

Neyin kutlaması? Şallı Bacı’nın asılmasının mı?

1925 yılında Erzurum'da Şalcı Bacı olarak bilinen bir kadın, Şapka Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle yargılanarak idam edilmişti. Yetim çocuklarına bakmak için şal örüp satan Şalcı Bacı, şapka hakkında olumsuz sözler sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanmış ve 22 erkekle birlikte idam edilmişti. Kadın olduğu anlaşılmasın diye başına çuval geçirilen Şalcı Bacı, bu süreçte idam edilen ilk ve tek kadın olarak tarihe geçti.

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Şapka İnkilabı’nı kutlayanlara soruyoruz, neyi kutluyorsunuz? Şapkadan dolayı Şallı Bacı’nın ve onlarca alimin asılmasını mı?

Bu kanun hala mevzuatta

Bu kanun, '671' numarasıyla mevzuatta hala yerini koruyor. İhlali durumunda ceza verilmesi ise birkaç yıl önce kaldırılmıştı.

Sarıklar çıkarıldı gavur şapkası takıldı

Kılık Kıyafet Kanunu’nun bir getirisi olan ve bu kanunun kolayca tatbik edilmesinin önünü açan Şapka Kanunu, ne yazık ki canını çok tatlı bulan şahsiyetsiz, dine ve millete ihanet eden hocaların sarığı çıkarıp başlarına şapkayı geçirmesiyle ve "şapka en iyi serpuştur" gibi kepaze açıklamalarıyla resmileşmiş ve tüm halka da uygulanmıştı.

25 Kasım 1925 tarihinde Şapka Kanunu çıkarılmış, bu kanun ile sarık ve cüppe cami dışında yasaklanmış, bu girişime karşı gelen nice İslam alimi idam edilmişti.

Şapka Kanunu sonrasında 11 Ekim 1926 tarihinde Kılık Kıyafet Kanunu kabul edilmiş, 3 Aralık 1934'te de bu kanunun yürürlüğe girmesiyle İslam’ı hatırlatan, bu toprakları temsil eden hiçbir kıyafete izin verilmemiş, Batı tarzı giyim mecbur kılınmıştı. Bu kanun 1982 Anayasasında “inkılap kanunları” arasında yer almıştır.

Okuyucuya not: Ak parti yerine niçin akp ifadesini kullandığımız haberin muhtevasindan anlaşılmalı.