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Gündem

Sapıkça bakmıyorlarmış! Ebubekir Sofuoğlu resmen akıllarını aldı! Kapak öyle değil böyle olur

Yeniakit Publisher
2023-09-30 12:23:00 -
Sapıkça bakmıyorlarmış! Ebubekir Sofuoğlu resmen akıllarını aldı! Kapak öyle değil böyle olur

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, voleybolcuların fotoğrafını paylaşıp "Kadın-Erkek eşitse, bunların kıyafetleri neden eşit değil?” diye sordu. Hakaret içeren cevaplara tepki gösteren Sofuoğlu, "Bir de ne diyorlar; biz sapıkça bakıyormuşuz. Onlar baktıklarında hiç öyle görmüyorlarmış?! Sizi gidi yalancılar!" dedi.

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, kadın voleybolcuların maçlarda giydikleri kıyafetleri eleştirdi.

Sosyal medya hesabından iki fotoğraf paylaşan Sofuoğlu, "Kadın-Erkek eşitse, bunların kıyafetleri neden eşit değil? Kadın hakları adı altında kadını alenen istismar ediyorsunuz. Bunu anlamıyor muyuz?" diye sordu.

Gelen yorumlar arasında hakaret içeren paylaşımlar olunca Sofuoğlu yeni bir açıklama daha yaptı ve tepkisini şöyle dile getirdi:


ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

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Yorumlar

Isparta 32 32

Senden Allah'u Teala razı olsun hocam

osman

helal olsun
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