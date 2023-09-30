Sapıkça bakmıyorlarmış! Ebubekir Sofuoğlu resmen akıllarını aldı! Kapak öyle değil böyle olur

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, kadın voleybolcuların maçlarda giydikleri kıyafetleri eleştirdi.

Sosyal medya hesabından iki fotoğraf paylaşan Sofuoğlu, "Kadın-Erkek eşitse, bunların kıyafetleri neden eşit değil? Kadın hakları adı altında kadını alenen istismar ediyorsunuz. Bunu anlamıyor muyuz?" diye sordu.

Gelen yorumlar arasında hakaret içeren paylaşımlar olunca Sofuoğlu yeni bir açıklama daha yaptı ve tepkisini şöyle dile getirdi:



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