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Gündem "Sapık"a sahip çıkan azgın azınlığa efsane cevap! "İmam hatiplilere hakaret eden ahlaksız da aynı muameleyi görmüş"
Gündem

"Sapık"a sahip çıkan azgın azınlığa efsane cevap! "İmam hatiplilere hakaret eden ahlaksız da aynı muameleyi görmüş"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, imam hatiplilere hakaret eden şarkıcı Gülşen'e sahip çıkan azgın azınlığa efsane bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 20:23:00 - 2022-08-26 20:25:47
"Sapık"a sahip çıkan azgın azınlığa efsane cevap! "İmam hatiplilere hakaret eden ahlaksız da aynı muameleyi görmüş"

 yeniakit.com.tr 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, imam hatiplilere yönelik hakarette bulunan şarkıcı Gülşen'in tutuklanması nedeniyle yaygara koparan azgın azınlığa cevap verdi. 

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu tepkide bulundu:

Başak Demirtaş’a hakaret eden ahlaksız,

Alevi vatandaşlarımıza hakaret eden ahlaksız,

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden ahlaksız, hangi muameleyi görmüşse;

İmam Hatiplilere hakaret eden ahlaksız da aynı muameleyi görmüş…

Bundan kim, neden rahatsız olur?

Sosyal medyada tepki yağdı

Öte yandan şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik hakaretinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada "#GülşenTutuklansın" etiketi gündem olmuştu. Etikete 1 saatin içerisinde 15 binin üzerinde tepki yorumu atılmış, saatler sonra ise etikete atılan tweet adedi 70 binin üzerine çıkmıştı.

Tepkilerin yoğun olduğu "Gülşen" etiketinde ise 24 saatte 600 bin tweet yer almıştı.

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