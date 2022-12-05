Sapık sahte peygamber! Kendi kızına bile tecavüz etmiş! 20 karısı var

ABD'de düzenlenen bir FBI operasyonundan kendini peygamber ilan eden bir Mormon tarikatı liderinin küçük kız çocuklarını istismar ettiği korkunç bir trajedi çıktı. Sapık adam, kendi kızı dahil küçük yaştaki 8 kızla evlenmiş. Küçük kızlardan 3'üne tecavüz ederken babalarına da izletmiş. İşte kan donduran sapıklığın ayrıntıları...

ABD'nin Washington eyaletinde FBI, geçen hafta bir ihbar üzerine Airbnb'den kiralanan bir evden 8 küçük kız çocuğunu kurtardı. Çocukların, Mormon tarikatı liderlerinden Samuel Rappylee Bateman'la zorla evlendirildikleri ortaya çıktı. Tarikat lideriyle evlenmeye zorlanan kızlardan bazılarının henüz 8 yaşında olduğu belirlendi.

Kendi kızına da tecavüz etmiş!

46 yaşındaki Bateman'ın küçük çocuklar dahil 20 kadın ve kızı kendisiyle evlenmeye zorladığı ve cinsel istismarda bulunduğu bildirildi. Eylülde gözaltına alınan Bateman'ın zorla evlendiği ve tecavüz ettiği kurbanları arasında kendi kızı da olduğu belirtiliyor.

Günlüklerden korkunç detaylar çıktı

Tarikatın önemli isimlerinden biri olduğu düşünülen Samuel Rappylee Bateman, seks trafiği yönetme suçlamasıyla tutukladı. Eylülde düzenlenen baskında korumaya alınan çocuklar, daha sonra Bateman'la işbirliği yapan daha büyük yaştaki kurbanların yönlendirmesiyle korumadan kaçarak bir Airbnb evine gitti.

19 yaşındaki kadın sapığa kız kaçırmış

19 yaşındaki bir kadın kurban da, Bateman'ın isteğiyle küçük kızları kaçırma suçlamasıyla gözaltına alındı. Sapık adamın Arizona, Utah, Nevada ve Nebraska arasında tarikat üyelerini kapsayan bir seks trafiğini de yönettiğine inanılıyor.

Kendi kızlarını başkalarıyla cinsel ilişkiye zorlamış

İfadelerinde tarikat lideriyle cinsel ilişki yaşadıklarını reddeden küçük kızların günlüklerinde, Bateman'le birlikte uyumaya ve onu öpmeye zorlandıklarını gösteren ifadelere rastlandı.



Yeniden koruma altına alınan küçük kızlar, eylülde içinde bir kanepe ve tuvaletlerini yaptıkları bir kovanın bulunduğu bir kamyonda bulunmuştu.

Sapık adamın üç kızının erkeklerle cinsel ilişkisini kayda aldığı görüntüler de ortaya çıktı. Baterman'ın bazı konuşmalarında da kızlara bedenlerini Tanrı için feda ettiklerini söylediği belirtildi.

Samuel Bateman ensest, yetişkinleri ve çocukları içeren grup seks eylemleri ve çocuk seks ticareti suçlamalarıyla karşı karşıya.

Samuel Batman'in yetişkin erkek takipçilerinden üçünün, biri henüz 12 yaşında olan kızlarıyla sevişirken izlediği iddia edildi.