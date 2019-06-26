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Şaphane’de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü sergisi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerin çalışmalarının yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:09
Şaphane’de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü sergisi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerin çalışmalarının yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.


Şaphane Öğretmenevibinasında düzenlenen serginin açılış töreninde konuşan Halk Eğitim MerkeziMüdürü Fuat Bayri, Halk Eğitimi Merkezlerinin eğitim veren önemli kurumlar arasında olduğunu söyledi.


Kurumumun stratejik çalışma planında hedeflenen kursiyer sayısına bu yılda ulaştığını belirten Müdür Fuat Bayri, ’’ Bundan sonraki yıllar için hedefimiz, yalnızca Şaphane’nin hayat boyu öğrenme kurumu değil, aynı zamanda kültür merkezi olmasıdır. Bunu da çalışmaların mutfağında yer alan öğretmenlerimiz, diğer idarecilerimiz ve devlet memuru ciddiyeti ile kurumumuzda hizmet veren kadrosuz usta öğreticilerimiz ile başaracağımıza inanıyorum. Son dönemde aile ve ilçe ekonomisine katkı sağlayacak kurslara önem veriyoruz. Bu kurslardan en önemlisi Seramik biçimlendirme kursu. Bu kursumuza gerekli desteği sağlayabilir ve Simav ilçemizde yapmak zorunda kaldığımız fırınlama işlemini, kendi ilçemizde temin edeceğimiz fırın ile yapabilirsek, ilçe ekonomisi için büyük katkı sağlamış oluruz’’ ifadelerini kullandı.


Daha sonra Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Belediye Başkanı Rasim Daşhan ve diğer protokol üyeleri tarafından Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde kurslara katılan bazı kursiyerler ile öğretmenlere başarı belgeleri takdim edildi.


Serginin açılış törenine İlçe Garnizon Komutanı Hasan Aral, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, kurum amirleri, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:09
  1. sergi
  2. kültür

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