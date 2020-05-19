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Ekonomi

Şaphane’de ’’Erkenci kiraz’’ hasadı başladı

Ege’nin ve Kütahya’nın kiraz ambarı olarak bilinen Şaphane ilçesinde, ’Erkenci kiraz’’ hasadının başladığı bildirldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:38:44 -
Şaphane’de ’’Erkenci kiraz’’ hasadı başladı

Ege’nin ve Kütahya’nın kiraz ambarı olarak bilinen Şaphane ilçesinde, ’Erkenci kiraz’’ hasadının başladığı bildirldi.


Yıllık 7 ile 10 bin ton arasında kiraz üretilen ilçede, bu günlerde erken kiraz adıyla bilinen kirazın ilk hasatının yapılmasının sevinci yaşanıyor. Ürünlerin temiz ve oldukça kaliteli olması ilçede ayrı bir mutluluk yaşatıyor.


Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, yaptığı açıklamada, ’’Şaphanemizde hayırlısı ile ilk erkenci kirazlarımız çıkmıştır. İlk kirazı çıkaran üreticilerimizden ilçemize bağlı Gaipler köyünden Cemil Taşkın kirazını Ziraat odamıza getirmiş ve Kaymakamımıza ikram etmiştir. Ziraat odası olarak bu çalışkan üreticimizi ödüllendirdik. Bu yıl 7 ile 10 bin ton cıvarında kiraz rekoltesi beklemekteyiz Allah bu salgın hastalık belasından bizleri kısa sürede kurtarsın. Üreticimizin emekleri inşallah boşa gitmez’’ diye konuştu.

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