Şaphane MYO öğrencilerinin ağaç dikme etkinliği

Kütahya’nın Şaphane Meslek Yüksekokulu öğrencileri, ŞaphaneOrman İşletme Şefliği işbirliği ile Türegün Mahllesi’nde bulunan boş alana sedir fidanı dikme etkinliği düzenlediler.

(DPÜ) Şaphane Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü ve Orman İşletme Şefliği işbirliği ile düzenlenen etkinlikte, 750 adet sedir fidanı, ilçe Kaymakamı Lütfullah Göktaş, protokol üyeleri ve Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin de katılımıyla, ilçe girişinde bulunan Türegün Mahallesi’nin üst kesiminde bulunan araziye dikildi.

İlçe Kaymakamı Lütfullah Göktaş, yaptığı konuşmasında ‘‘Ağaçsız memleket geleceği olmayan bir memleket olur. Ağaçlandırma çalışmalarının İlçemizde yaygınlaştırılıp geliştirileceğine inanıyorum. Bu organizasyonda emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

Etkinlikte konuşma yapan Orman İşletme Şefi Mustafa Şirin, “İlçemizde orman alanlarının artırılması kapsamında 750 adet sedir ağacını bugün itibariyle öğrencilerimizle birlikte diktik. Yıl içerisinde ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek’’ ifadelerini kullandı.