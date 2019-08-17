Şaphane Kaymakamı görevinden ayrıldı Kütahya’nın Şaphane ilçe Kaymakamı Lutfullah Göktaş, başka bir ilçeye tayini çıkması dolayısıyla görevinden ayrıldı.

Kütahya’nın Şaphane ilçe Kaymakamı Lutfullah Göktaş, başka bir ilçeye tayini çıkması dolayısıyla görevinden ayrıldı.

12 Nisan 2011 tarihinde Karaman Valiliğinde kaymakam adayı olarak görevine başlayan ve 1 yıl süreyle İngiltere Sheffield Üniversitesinde İngilizce dil eğitimin tamamlayan Kaymakam Göktaş, Düzce, Kastamonu, Konya illerindeki görevlerinden sonra, Şaphane ilçesinde bir yıldır görev yapmaktaydı.

Kaymakam Lütfullah Göktaş’ın, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan 7 Ağustos 2019 tarih ve 2019/268 numaralı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Iğdır ili Karakoyunlu ilçesiKaymakamı olarak atamasının yapıldığı bildirildi.

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