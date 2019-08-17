Şaphane Kaymakamı görevinden ayrıldı
Kütahya’nın Şaphane ilçe Kaymakamı Lutfullah Göktaş, başka bir ilçeye tayini çıkması dolayısıyla görevinden ayrıldı.17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:30
Kütahya’nın Şaphane ilçe Kaymakamı Lutfullah Göktaş, başka bir ilçeye tayini çıkması dolayısıyla görevinden ayrıldı.
12 Nisan 2011 tarihinde Karaman Valiliğinde kaymakam adayı olarak görevine başlayan ve 1 yıl süreyle İngiltere Sheffield Üniversitesinde İngilizce dil eğitimin tamamlayan Kaymakam Göktaş, Düzce, Kastamonu, Konya illerindeki görevlerinden sonra, Şaphane ilçesinde bir yıldır görev yapmaktaydı.
Kaymakam Lütfullah Göktaş’ın, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan 7 Ağustos 2019 tarih ve 2019/268 numaralı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Iğdır ili Karakoyunlu ilçesiKaymakamı olarak atamasının yapıldığı bildirildi.
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