Şaphane İslamoğlu Derneği bir kültürü yaşatıyor

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, 1800’lü yıllarda yaşayan efsane kahraman Mustafa İslamoğlu adına kurulan dernek dönemin kültürünü unutturmamak için faaliyetlerine devam ediyor.

Osmanlı döneminin sonlarına doğru Şaphane bölgesinde yaşayan, o dönem en önemli okul olan medrese bitirmiş şair ve bağlama ustası, aynı zamanda efe lakabıyla bilinen Mustafa İslamoğlu adına kurulan derneğin, adını İslamoğlu’ndan alan yöresel oyunu, Kütahya ve ilçelerinde tanıtma faaliyetleri yaptığı açıklandı.1827 yılında doğan 2 metre boyu ve iri cüssesiyle Şaphane ve civarında nam salan, 39 yıllık ömrüne bir çok kahramanlık sığdıran İslamoğlu’nun, Şaphane tarihinde yaptıkları ile ilgili araştırmalar da yürüten derneğin 60 üyesi olduğu öğrenildi.

Derneğin Şaphane’de düzenlediği etkinliğe katılan Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ’’2016 yılında kurmuş olduğumuz Şaphane İslamoğlu Folklör Kültür ve Yarenler Derneği’nin coşkulu etkinliğine katıldık. İlçemize kültürel alanda çalışmalarımız ve desteklerimiz devam edecektir. Derneğimizin amacı, Kütahya yöresinin olmassa olmazı ’İslamda oğlu’ isimli efe oyunu ve yöresel efe oyunlarımızı düğünlerimizde ve sosyal etkinliklerde sergileyip unutulmamasını sağlamak. Ayrıca yaşadığı dönemde bölgemizde yapılmış haksızlara karşı ayak diremiş ve karşı koymuş bu yiğit efenin hatırasını yaşatmaktır’’ ifadelerini kullandı.