Sapanca'da kaza sonrası minibüsündeki hasara bakan Mustafa Boz'a TIR çarptı, öldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sapanca'da minibüsüyle devrilen Mustafa Boz, hasara bakarken TIR'ın çarpmasıyla öldü; eşi İlknur Boz hastaneye kaldırıldı, TIR sürücüsü gözaltına alındı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde minibüsüyle yol kenarına devrilen ve ilk kazayı eşiyle birlikte hafif yaralarla atlatan Mustafa Boz (52), aracındaki hasara bakmak istediği sırada aynı yönde ilerleyen TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, saat 03.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde, Göl Mahallesi mevkisinde yaşandı.
İddiaya göre Ankara yönüne giden 34 UH 6519 plakalı minibüs, sürücü Boz'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarına devrildi. Hafif yaralanan Boz ile aynı araçtaki eşi İlknur Boz, diğer sürücülerin yardımıyla minibüsten çıkarılarak yol kenarına alındı. Yaralılar için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
Minibüsündeki hasara bakmak isteyen Mustafa Boz'a ve aracına, bu sırada aynı yönde ilerleyen K.B. (52) idaresindeki 06 FOL 631 plakalı TIR çarptı. İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye, Otoyol Jandarması ve Karayolları ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Boz'un ikinci kazanın ardından yaşamını yitirdiği belirlendi.
İlknur Boz, sağlık ekiplerince Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Boz'un cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından önce hastane morguna, oradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.
TIR sürücüsü K.B. gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.